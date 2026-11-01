سعیدآبادی تنها طلایی ایران؛ روز بد کاراته مردان با سه شکست در فینال

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای رده‌بندی و فینال این رقابت‌ها امروز (یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه) برگزار شد و تیم اعزامی کشورمان موفق شد یک مدال طلا، چهار نقره و هفت برنز کسب کند.

فاطمه‌زهرا سعیدآبادی تنها مدال طلای تیم کشورمان را در این رقابت‌ها به دست آورد. علی زند، محمود نعمتی، مرتضی نعمتی و آتنا محبوب‌بشری چهار مدال نقره کسب کردند و مهدی عاشوری، علی‌اصغر آسیابری، مبینا حیدری، یلدا نقی‌بیرانوند، معصومه محسنیان، فاطمه صادقی و ملیکا عزتی نیز صاحب مدال برنز شدند.

نتایج نمایندگان ایران در روز پایانی

علی زند در دیدار فینال کاتای انفرادی برابر «ایوان مارتین» از اسپانیا با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد و به مدال نقره دست یافت. زند برای رسیدن به این مرحله، کاتاروهایی از ازبکستان، روسیه، بلاروس، امارات و اندونزی را شکست داده بود.

فاطمه‌زهرا سعیدآبادی در وزن ۵۵- کیلوگرم، در مبارزه نهایی برابر «احلام پوست» از مصر با نتیجه ۴ بر ۲ به برتری رسید و مدال طلا را از آن خود کرد. وی با پیروزی مقابل نمایندگان یمن، روسیه (دو بار) و ازبکستان، جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کرده بود.

مرتضی نعمتی نیز در مبارزه پایانی برابر «گادژی گادژیف» از روسیه ۴ بر صفر شکست خورد و به مدال نقره وزن ۷۵- کیلوگرم بسنده کرد. وی پس از کسب پیروزی مقابل نمایندگان آلمان، روسیه، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان راهی دیدار نهایی شده بود.

در وزن ۶۸+ کیلوگرم بانوان، آتنا محبوب‌بشری که با برتری مقابل حریفانی از بلاروس و سه کاراته‌کای روس به فینال راه یافته بود، با نتیجه یک بر صفر برابر «صوفیا بروتسلوآ» از قزاقستان شکست خورد و نقره‌ای دیگر برای تیم کشورمان به ارمغان آورد.

در مبارزه نهایی وزن ۸۴+ کیلوگرم، محمود نعمتی برابر «آنس بوستانزیچ» از بوسنی با نتیجه ۴ بر ۲ شکست خورد و به مدال نقره دست یافت. وی برای رسیدن به دیدار نهایی، مقابل سه کاراته‌کای میزبان، نماینده بلاروس و حریفی از ونزوئلا به برتری رسیده بود.

در کاتای انفرادی، هر دو نماینده کشورمان موفق به کسب مدال برنز شدند. فاطمه صادقی در دیدار رده‌بندی «رامیتار ترانانون» از تایلند را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست داد و صاحب مدال برنز شد. وی با پیروزی مقابل حریفانی از روسیه و بلاروس و همچنین سپیده امینی، دیگر نماینده کشورمان، و باخت برابر نماینده اندونزی به دیدار رده‌بندی راه یافته بود.

ملیکا عزتی نیز در دیدار رده‌بندی برابر «سوتلانا آرخیپوآ» از روسیه با نتیجه ۵ بر صفر به برتری رسید و دیگر مدال برنز کاتای انفرادی بانوان ایران را کسب کرد. عزتی نیز با پیروزی مقابل نمایندگان تایلند، روسیه (دو بار) و بلاروس و شکست برابر حریف اسپانیایی به این مرحله راه یافته بود.

هر دو مدال برنز وزن ۵۰- کیلوگرم بانوان نیز به نمایندگان ایران رسید. معصومه محسنیان در دیدار رده‌بندی ستاره زارعی، دیگر نماینده کشورمان را شکست داد و مدال برنز گرفت. یلدا نقی‌بیرانوند نیز دیگر مدال برنز این وزن را کسب کرد.

مبینا حیدری هم صاحب مدال برنز وزن ۶۸- کیلوگرم شد. حیدری در دیدار رده‌بندی با نتیجه ۵ بر ۳ حریف مصری خود را شکست داد و روی سکوی سوم ایستاد.

علی‌اصغر آسیابری و مهدی عاشوری نیز دو مدال برنز اوزان ۸۴- و ۸۴+ کیلوگرم را کسب کردند. آسیابری در مبارزه رده‌بندی وزن ۸۴- کیلوگرم «سورن کوزاکیان» از ارمنستان را شکست داد و عاشوری نیز برابر «مارکار گولین» از روسیه به برتری رسید.

به این ترتیب، پرونده نمایندگان کاراته ایران در رقابت‌های جایزه بزرگ روسیه با کسب ۱۲ مدال شامل یک طلا، چهار نقره و هفت برنز بسته شد.

به نفرات برتر این مسابقات به ترتیب ۲۰۰۰ دلار، ۱۰۰۰ دلار و ۵۰۰ دلار جایزه نقدی پرداخت شد.