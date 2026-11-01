به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند بعدازظهر یکشنبه در نشست شورای معادن استان سمنان در اتاق بازرگانی استان، با اشاره به ضرورت توسعه زنجیره ارزش و پیگیری مسائل ارزی در بخش معدن، اظهار کرد: موضوعات مرتبط با ارز و زنجیره ارزش از جمله محورهایی است که در حوزه معادن استان دنبال می‌شود.

وی افزود: برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی از این دست با هدف بهبود شرایط فعالیت در حوزه معدن، تأمین سوخت و انرژی و بررسی مشکلات فعالان این بخش انجام می‌شود؛ چراکه معادن استان با مسائل و چالش‌هایی مواجه هستند که نیازمند پیگیری و تصمیم‌گیری است.

استاندار سمنان با اشاره به پیگیری اختیارات استانی در حوزه معدن گفت: بخشی از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت رسمی به سازمان صمت استان سمنان تفویض شده و موضوعاتی نیز که نیازمند پیگیری در سطح استان است، در دستور کار قرار دارد تا زمینه رفع مشکلات معادن فراهم شود.

کولیوند در ادامه با تأکید بر ضرورت تأمین برق معادن جنوب استان، به‌ویژه معادن واقع در محدوده شاهرود و دامغان، بیان کرد: برق‌رسانی به این معادن از جمله مصوبات دولت قبل بود که با وجود تصویب، اجرایی نشد.

وی با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با وزارت نیرو در این زمینه افزود: در بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد سالانه حدود ۸۰ میلیون لیتر سوخت برای فعالیت این معادن تخصیص می‌یابد که با اجرای زیرساخت‌های برق‌رسانی، می‌توان نیاز به تخصیص این حجم سوخت را کاهش داد و در عین حال، امکان اتصال این مجموعه به شبکه برق استان اصفهان نیز فراهم می‌شود.

استاندار سمنان با بیان اینکه طرحی برای اجرای این پروژه تهیه شده است، تصریح کرد: تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح در حال پیگیری است و مقرر شده ایمیدرو و معادن بخشی از هزینه‌ها را تقبل کنند و وزارت نیرو نیز تأمین بخشی دیگر از منابع را بر عهده داشته باشد.

کولیوند با اشاره به انجام مناقصه اجرای این طرح تأکید کرد: اجرای این پروژه بزرگ و چندوجهی می‌تواند مشکلات تأمین برق معادن جنوب استان سمنان را برطرف کند.