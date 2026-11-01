به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ هادیان‌پور سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ، در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۱۰ آبان‌۱۴۰۵) این کمیسیون گفت: در این نشست، سه طرح مرتبط با حفظ کاربری و ساماندهی اراضی کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: نخستین موضوع، بررسی طرح یک‌شوری اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بود. همچنین طرح یک‌شوری استفساریه تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحی سال ۱۳۸۵، و طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آنها پس از فوت مالک نیز در دستور کار کمیسیون قرار داشت.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه هر سه طرح به بررسی کارشناسی بیشتر و اصلاح و تکمیل جزئیات نیاز دارند، مقرر شد کمیته‌ای پنج‌نفره از اعضای کمیسیون، این طرح‌ها را بررسی و طی ۱۰ روز آینده جمع‌بندی نهایی را انجام دهد.

هادیان‌پور خاطرنشان کرد: در نشست امروز وارد بررسی جزئیات این طرح‌ها نشدیم و مقرر شد پس از انجام بررسی‌های لازم در کمیته پنج‌نفره، نتایج نهایی مجدداً در کمیسیون مطرح شود تا مراحل قانونی ادامه یابد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که پس از نهایی شدن طرح‌ها در کمیسیون، زمینه ارجاع آنها به صحن علنی مجلس برای ادامه فرایند قانون‌گذاری فراهم شود.