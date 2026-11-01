شورای شهر شیراز ۷ هزار میلیارد تومان برای توسعه مترو تصویب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و چهل و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز عصر یکشنبه با حضور ۱۲ عضو شورا برگزار شد و در جریان بررسی دستورکارها، موضوعات مختلف شهری در حوزه حمل‌ونقل عمومی، حمایت از جامعه ایثارگری، مدیریت پارکینگ‌های شهری و خدمات اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مصوباتی به تصویب رسید.

در نخستین دستورکار، اعضای شورا با صدور مجوز عقد قرارداد با یک شرکت مهندسی و ساختمان برای اجرای عملیات تکمیل ایستگاه‌های گلستان، جهاد، میلاد و معالی‌آباد، احداث حدود ۵۰۰ متر تونل حدفاصل ایستگاه گلستان تا ایستگاه راه‌آهن، شفت خروج دستگاه حفاری مکانیزه (TBM) و روسازی خط ۳ مترو موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، شهرداری شیراز مجاز است قراردادی به ارزش حداکثر ۷۰ هزار میلیارد ریال بر اساس آخرین فهرست‌بهای مربوطه منعقد کند.

منابع مالی این پروژه از محل فروش اوراق مشارکت و منابع شهرداری به‌صورت نقدی و تهاتری تأمین خواهد شد.

همچنین شهرداری می‌تواند برای تأمین منابع مالی داخلی پروژه، بسته‌های سرمایه‌گذاری در ایستگاه‌های خط ۳ مترو تدوین و از ظرفیت سرمایه‌گذاران واجد شرایط استفاده کند.

تصویب تسهیلات ویژه برای خانواده شهدا و ایثارگران

دومین دستورکار جلسه به ارائه خدمات و تسهیلات حمایتی به خانواده معظم شهدا و ایثارگران شهر شیراز اختصاص داشت که با تصویب اعضای شورا، شهرداری موظف به همکاری با بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس در این زمینه شد.

بر اساس این مصوبه، ایثارگران واجد شرایط ساکن شیراز برای یک واحد مسکونی با حداکثر ۱۲۰ مترمربع زیربنا، از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی برای یک‌بار معاف می‌شوند.

همچنین به‌منظور تسهیل اشتغال این افراد، معافیت از عوارض صدور پروانه ساختمانی برای حداکثر ۲۰ مترمربع فضای تجاری در نظر گرفته شده است.

در صورت استفاده نکردن از تسهیلات مسکونی و تجاری، شهرداری می‌تواند تا سقف ۳۰ درصد ظرفیت غرفه‌های میادین، بازارچه‌های خوداشتغالی و دکه‌های شهری را به افراد واجد شرایط اختصاص دهد.

همکاری در نگهداری و زیباسازی گلزار شهدای شیراز، محرومیت‌زدایی در جامعه ایثارگری، نصب یادمان‌ها و نمادهای جهاد و مقاومت، حفظ و ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، برگزاری یادواره‌ها و نمایشگاه‌های مرتبط با شهدا، اجرای دوره‌های آموزشی خانواده، اردوهای یک‌روزه و چاپ کتاب و وصایای شهدا از دیگر محورهای این مصوبه است.

همچنین بر اساس مصوبه شورا، ایثارگران و خانواده‌های آنان از ۴۰ درصد تخفیف در استفاده از امکانات تفریحی، فرهنگی، هنری و ورزشی متعلق به شهرداری برخوردار می‌شوند.

معافیت از پرداخت عوارض نوسازی برای یک واحد مسکونی به مدت یک سال نیز به‌عنوان بند الحاقی به این مصوبه افزوده شد. بهره‌مندی از این تسهیلات با معرفی‌نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران و برای افراد واجد شرایط ساکن شیراز امکان‌پذیر خواهد بود.

بایگانی طرح سؤال درباره تبدیل وضعیت ۳۲ نفر از کارکنان شهرداری

در سومین دستورکار، موضوع سؤال تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر شیراز از شهردار درباره بررسی صحت و سقم تبدیل وضعیت فهرست ۳۲ نفر از کارکنان شهرداری در سال ۱۴۰۵ مطرح شد.

این موضوع پس از ارائه توضیحات شهردار و اقناع اکثریت اعضای حاضر در جلسه، بایگانی شد.

مساعدت ۵ میلیارد ریالی به پاکبان آسیب‌دیده در جنگ رمضان

در ادامه جلسه، اعضای شورا با اختصاص پنج میلیارد ریال برای مساعدت به یوسف نصیری، پاکبان آسیب‌دیده در جنگ رمضان، موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، شهرداری شیراز مجاز است بخشی از هزینه‌های درمانی و خسارت‌های وارده به این پاکبان را از محل ردیف اعتباری ساماندهی و کمک به اقشار آسیب‌پذیر در بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخت کند.

تصویب ضوابط جدید مدیریت پارکینگ‌های حاشیه‌ای

از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه، بررسی ضوابط و نرخ‌های مربوط به پارکینگ‌های حاشیه‌ای و غیرحاشیه‌ای شهر شیراز بود که در چارچوب مصوبه شورا، مقرراتی برای مدیریت توقف خودروها و ساماندهی این پارکینگ‌ها در نظر گرفته شد.

بر اساس این مصوبه، نرخ توقف در معابر گروه الف در ساعات اوج ترافیک صبح و عصر با ۲۵ درصد افزایش نسبت به نرخ عادی محاسبه می‌شود.

همچنین شهرداری شیراز مجاز است برای وصول بدهی خودروهای استفاده‌کننده از پارکینگ‌های حاشیه‌ای و غیرحاشیه‌ای از روش‌های مناسب یا کارگزار استفاده کند و متناسب با خدمات ارائه‌شده، کارمزدی بین ۱۰ تا حداکثر ۱۵ درصد پرداخت کند.

در بخش دیگری از این مصوبه، برای خودروهایی که بدهی توقف در پارکینگ‌های غیرحاشیه‌ای متعلق به شهرداری آن‌ها کمتر از یک میلیون ریال باشد، تسویه کامل بدهی در نظر گرفته شده است و در صورت بیشتر بودن بدهی، پرداخت حداقل ۵۰ درصد آن برای ورود به پارکینگ ضرورت دارد.

همچنین به‌منظور تشویق شهروندان به استفاده از حمل‌ونقل پاک، برای توقف کمتر از نیم ساعت در معابر حاشیه‌ای از طریق سامانه خوداظهاری، امتیاز شهروندی در نظر گرفته شده است؛ به‌گونه‌ای که به ازای هر ۱۰۰ امتیاز، پنج سفر رایگان با دوچرخه اشتراکی یا معادل آن در مترو به شهروندان اختصاص می‌یابد.

افزایش ۱۵ درصدی نرخ توقف پارک حاشیه‌ای در روزهای ناسالم با هدف کاهش استفاده از خودروهای شخصی، اختصاص درآمدهای این طرح به حمل‌ونقل همگانی و پاک و آموزش فرهنگ ترافیک و امکان رایگان شدن پارک حاشیه‌ای در برخی ساعات و روزهای خاص از دیگر مفاد این مصوبه است.

بر اساس این مصوبه، شهرداری موظف است با همکاری پلیس راهور و استفاده از تجهیزات هوشمند، دوربین‌ها و سامانه‌های دیجیتال، اجرای طرح را مدیریت کند. همچنین بهره‌گیری از داده‌های آماری و هوش مصنوعی برای تحلیل وضعیت ترافیک، پیشگیری از پارک دوبل و بهبود مدیریت توقف خودروها مورد تأکید قرار گرفته است.

اختصاص ۱۰ میلیارد ریال برای تأمین منابع همراه‌سرای بیمار

در هفتمین دستورکار، اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با اختصاص ۱۰ میلیارد ریال به مجمع خیرین تأمین سلامت فارس برای تأمین منابع مالی همراه‌سرای بیمار موافقت کردند.

این اعتبار از محل ردیف پروژه ارتقای کیفیت زندگی محلات برنامه‌ریزی‌شده هدف و محرومیت‌زدایی در بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری شیراز تأمین خواهد شد.

گفتنی است مصوبات این جلسه پس از تأیید فرمانداری، ابلاغ و اجرایی خواهند شد.