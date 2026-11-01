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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۴۰

بازداشت یک شهروند روس به اتهام تدارک حمله تروریستی در مسکو

بازداشت یک شهروند روس به اتهام تدارک حمله تروریستی در مسکو

سازمان امنیت فدرال روسیه از بازداشت یک شهروند روس به اتهام تدارک حمله تروریستی در مسکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، مرکز روابط عمومی سازمان امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که این نهاد به همراه گارد ملی، وزارت کشور و کمیته تحقیقات روسیه، در جریان بررسی اطلاعات دریافتی از آمریکا درباره تدارک یک حمله تروریستی در محدوده تزارینیتسینو (Tsaritysyno) در مسکو یک تبعه زیر سن قانونی روسیه را بازداشت کرد.

سازمان امنیت فدرال روسیه در این خصوص اضافه کرد: این نهاد از طرف آمریکایی بابت ارائه اطلاعات درباره تدارک یک حمله تروریستی در مسکو قدردانی می‎‌کند.

وبگاه سفارت آمریکا در مسکو دیروز شنبه هشدار امنیتی صادر کرد.

در بیانیه صادره از سوی وبگاه سفارت آمریکا در مسکو در این خصوص آمده بود: تهدید علیه مجموعه موزه‌ای «تزارینیتسینو» در مسکو وجود دارد و ما از آن مطلع شده ایم. واشنگتن در حال هماهنگی با مقامات ذی‌صلاح روسیه برای اتخاذ واکنش مناسب است.

کد مطلب 6996816

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