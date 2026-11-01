به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از پوستر هفدهمین جشنواره ملی داستان‌نویسی رضوی عصر یکشنبه در حاشیه یکصد و چهل و ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان لرستان و با حضور جمعی از مسئولان ارشد استان در خرم‌آباد برگزار شد.

در این آیین، سیداحمدرضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه خرم‌آباد، سعید پورعلی، معاون سیاسی استاندار لرستان، سردار باقری، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، میثم محتشم‌آرا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و جمعی از مدیران فرهنگی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند.

رونمایی از پوستر جشنواره در نشست شورای فرهنگ عمومی

رونمایی از پوستر هفدهمین جشنواره ملی داستان‌نویسی رضوی در حاشیه نشست شورای فرهنگ عمومی لرستان انجام شد؛ رویدادی که با حضور مسئولان فرهنگی و اجرایی استان، زمینه معرفی این دوره از جشنواره را فراهم کرد.

جشنواره ملی داستان‌نویسی رضوی از جمله رویدادهای فرهنگی با محوریت فرهنگ و معارف رضوی است و برگزاری دوره هفدهم آن، در قالب برنامه‌های فرهنگی استان مورد توجه قرار گرفته است.

با رونمایی از پوستر هفدهمین جشنواره ملی داستان‌نویسی رضوی، این رویداد فرهنگی در استان معرفی شد.