  1. استانها
  2. لرستان
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۲۵

پوستر جشنواره ملی داستان‌نویسی رضوی در خرم‌آباد رونمایی شد

پوستر جشنواره ملی داستان‌نویسی رضوی در خرم‌آباد رونمایی شد

خرم‌آباد- پوستر هفدهمین جشنواره ملی داستان‌نویسی رضوی، در حاشیه یکصد و چهل و ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی لرستان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از پوستر هفدهمین جشنواره ملی داستان‌نویسی رضوی عصر یکشنبه در حاشیه یکصد و چهل و ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان لرستان و با حضور جمعی از مسئولان ارشد استان در خرم‌آباد برگزار شد.

در این آیین، سیداحمدرضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه خرم‌آباد، سعید پورعلی، معاون سیاسی استاندار لرستان، سردار باقری، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، میثم محتشم‌آرا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و جمعی از مدیران فرهنگی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند.

رونمایی از پوستر جشنواره در نشست شورای فرهنگ عمومی

رونمایی از پوستر هفدهمین جشنواره ملی داستان‌نویسی رضوی در حاشیه نشست شورای فرهنگ عمومی لرستان انجام شد؛ رویدادی که با حضور مسئولان فرهنگی و اجرایی استان، زمینه معرفی این دوره از جشنواره را فراهم کرد.

جشنواره ملی داستان‌نویسی رضوی از جمله رویدادهای فرهنگی با محوریت فرهنگ و معارف رضوی است و برگزاری دوره هفدهم آن، در قالب برنامه‌های فرهنگی استان مورد توجه قرار گرفته است.

با رونمایی از پوستر هفدهمین جشنواره ملی داستان‌نویسی رضوی، این رویداد فرهنگی در استان معرفی شد.

کد مطلب 6996819

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها