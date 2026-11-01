به گزارش خبرنگار مهر، داریوش ناصر رحیمی عصر یکشنبه در نشست شورای اداری مدیریت امور عشایر استان بوشهر با اشاره به آغاز ورود عشایر به مناطق قشلاقی، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات مطلوب به این جامعه مولد تأکید کرد.

وی تأمین نهاده‌های مورد نیاز عشایر، فراهم کردن شرایط مناسب اسکان و اتخاذ تمهیدات لازم برای تسهیل استقرار آنان در مناطق قشلاقی را از اولویت‌های مدیریت امور عشایر استان دانست.

آمادگی عشایر برای مقابله با مخاطرات جوی

مدیر امور عشایر استان بوشهر همچنین با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، به نقش مهم عشایر در پایداری امنیتی و اقتصادی کشور اشاره کرد و آمادگی این جامعه را در برابر مخاطرات طبیعی ضروری دانست.

رحیمی با تأکید بر اهمیت پیوند الزامات پدافند غیرعامل با آمادگی در برابر پدیده‌های جوی، از جمله ال‌نینو، اظهار کرد: پیشگیری از مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی، سیلاب‌های احتمالی و حفاظت از دام و مرتع، نیازمند برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه است.

وی آمادگی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط را در این زمینه مهم ارزیابی کرد و بر ضرورت توجه به نیازهای عشایر در آغاز فصل کوچ به مناطق قشلاقی تأکید کرد.