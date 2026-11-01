به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر یکشنبه در دیدار فرماندهان و اعضای بسیج دانشجویی شهرستان گناوه و شمال استان بوشهر که در آستانه یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و فعالیت‌های مجموعه بسیج دانشجویی، بر ضرورت تقویت ارتباط میان مسئولان، دانشگاه‌ها و تشکل‌های دانشجویی تأکید کرد.

امام جمعه گناوه در این نشست با قدردانی از روحیه مسئولیت‌پذیری و دغدغه‌مندی دانشجویان اظهار کرد: دانشجویان از اقشار تأثیرگذار جامعه هستند و به دلیل جایگاه علمی، اجتماعی و ظرفیت هدایتگری خود می‌توانند در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی کنند؛ ازاین‌رو حمایت از این قشر و فراهم کردن زمینه فعالیت مؤثر آنان، وظیفه مسئولان و متولیان دانشگاهی است.

وی با اشاره به اهمیت مطالبه‌گری دانشجویان افزود: انتظار می‌رود رؤسای دانشگاه‌های شهرستان، از جمله دانشگاه‌های پیام نور، آزاد اسلامی و علمی کاربردی، ارتباط و تعامل بیشتری با تشکل‌های دانشجویی داشته باشند و برای پیگیری دغدغه‌ها و مطالبات آنان همکاری لازم را انجام دهند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر ضرورت احیای کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها تصریح کرد: کرسی‌های آزاداندیشی از مطالبات مهم رهبر شهید انقلاب اسلامی و از تأکیدات رهبر معظم انقلاب است و دانشگاه‌ها باید بیش از گذشته برای تحقق این مطالبه و فراهم کردن فضای گفت‌وگوی علمی، منطقی و آزاداندیشانه تلاش کنند.

وی با اشاره به مسئولیت دانشجویان در عرصه جهاد تبیین و روشنگری خاطرنشان کرد: دانشجوی بسیجی باید در کنار تقویت بنیه علمی، خود را به ایمان، تقوا، انس با قرآن کریم و معارف اهل‌بیت(ع) مجهز کند و علاوه بر برخورداری از بصیرت، در مسیر بصیرت‌افزایی و آگاهی‌بخشی جامعه نیز گام بردارد.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه علم و دانش از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار کشور است، گفت: پیشرفت‌های علمی، دستاوردهای جوانان و دانشمندان ایرانی در عرصه‌های مختلف، از جمله حوزه‌های علمی، ورزشی، نظامی، امنیتی و سایبری، نشان‌دهنده ظرفیت بالای نسل جوان کشور است و تقویت جایگاه علمی دانشگاه‌ها می‌تواند نقش مهمی در مقابله با تهدیدها و فشارهای دشمنان داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت الگوگیری نسل جوان از سیره اهل‌بیت(ع)، به‌ویژه حضرت فاطمه زهرا(س)، اظهار کرد: سیره و سبک زندگی حضرت زهرا(س) در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی و خانوادگی، الگویی جامع برای جامعه اسلامی است و معرفی ابعاد شخصیتی و زندگی آن حضرت می‌تواند در تقویت هویت دینی، تحکیم بنیان خانواده و ترویج فرهنگ عفاف و مسئولیت‌پذیری در میان نسل جوان مؤثر باشد.

حجت الاسلام رکنی حسینی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حضور دانشجویان در عرصه‌های خدمت‌رسانی اجتماعی تأکید کرد و افزود: حضور گروه‌های دانشجویی در مناطق محروم، کمک به نیازمندان و مشارکت در حل مشکلات مردم، اقدامی ارزشمند و الگویی مناسب از مسئولیت‌پذیری اجتماعی است که باید استمرار داشته باشد.

ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه‌ها با مساجد

وی همچنین با اشاره به ظرفیت مساجد در حل مسائل اجتماعی بیان کرد: مسجد باید محور فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی محلات باشد و پیوند میان دانشگاه، مسجد و میدان خدمت‌رسانی به مردم می‌تواند زمینه‌ساز هم‌افزایی مؤثر در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی شود.

امام جمعه گناوه با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه‌ها با مساجد، از آمادگی مجموعه ستاد نماز جمعه و امور مساجد شهرستان برای همکاری با بسیج دانشجویی خبر داد و گفت: تعدادی از مساجد شهرستان از امکانات و ظرفیت‌های مناسبی برخوردارند که می‌توانند به‌عنوان پایگاه فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی مورد استفاده قرار گیرند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت مطالبه‌گری در حوزه آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: مقابله با این آسیب‌ها ، نیازمند همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها، نهادهای فرهنگی و اجتماعی و تشکل‌های مردمی است و دانشجویان نیز می‌توانند با آگاهی‌بخشی، فرهنگ‌سازی و فعالیت‌های تبیینی در کاهش این آسیب‌ها نقش‌آفرین باشند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به برخی مشکلات و آسیب‌های موجود تصریح کرد: وجود برخی آسیب‌های اجتماعی را نمی‌توان انکار کرد و برای کاهش آن‌ها باید برنامه‌ریزی و اقدام جدی صورت گیرد، اما نباید مشکلات و رفتارهای نادرست بخشی از افراد را به کل جامعه تعمیم داد و از ظرفیت‌ها، دینداری و خدمات اکثریت مردم غافل شد.

امام جمعه گناوه همچنین با اشاره به فعالیت‌های قرارگاه جوانی جمعیت شهرستان، بر ضرورت مشارکت مجموعه‌های دانشگاهی و بسیج دانشجویی در برنامه‌های مرتبط با فرزندآوری، تحکیم بنیان خانواده و آگاهی‌بخشی در زمینه تربیت فرزند تأکید کرد.

وی هشدار داد: کاهش جمعیت و حرکت به سمت سالمندی، از چالش‌های مهم آینده کشور است و اگر برای این موضوع برنامه‌ریزی مؤثر و اقدامات فرهنگی و اجتماعی لازم انجام نشود، در دهه‌های آینده با تهدیدهای جدی در مسیر پیشرفت کشور و تأمین نیروی انسانی مواجه خواهیم شد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با قدردانی از همکاری مجموعه بسیج جامعه پزشکی و فعالان حوزه سلامت در اجرای برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای در زمینه فرزندآوری و تربیت فرزند، خواستار استمرار و توسعه این همکاری‌ها شد.

وی در بخش پایانی سخنان خود با دعوت از دانشگاهیان، استادان و دانشجویان برای حضور پرشور در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، گفت: حضور آگاهانه و گسترده اقشار دانشگاهی در صحنه‌های مختلف اجتماعی و انقلابی، می‌تواند موجب تقویت روحیه مقاومت و دلگرمی مردم باشد.

امام جمعه گناوه همچنین با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مسئولان در کنار مردم خاطرنشان کرد: حضور مسئولان در اجتماعات و برنامه‌های عمومی، نشانه همراهی و پشتیبانی از مردم است و می‌تواند اعتماد و دلگرمی جامعه را افزایش دهد.

وی در پایان با تأکید بر استمرار نشست‌های مشترک با مجموعه بسیج دانشجویی، آمادگی نهاد امامت جمعه شهرستان را برای حمایت و همکاری در زمینه پیگیری مطالبات دانشجویان و اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی اعلام کرد و خواستار تقویت ارتباط و هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها، مسئولان و تشکل‌های دانشجویی شد.

در ابتدای این دیدار، جانشین بسیج دانشجویی شمال استان بوشهر گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های انجام‌شده ارائه کرد و در ادامه، فرماندهان و اعضای بسیج دانشجویی ضمن تشریح بخشی از اقدامات خود، به بیان دغدغه‌ها، مطالبات و مشکلات پیش روی فعالیت‌های دانشجویی پرداختند.