به گزارش خبرنگار مهر، نماینده شنای ایران در بازی‌های المپیک جوانان داکار، پس از صعود به فینال ماده ۲۰۰ متر کرال پشت با ثبت زمان ۲:۰۳.۶۸ و شکستن رکورد ملی جوانان، در مرحله پایانی نیز عملکرد خود را ارتقا داد و با ثبت زمان ۲:۰۲.۷۴، ضمن شکستن مجدد رکورد ملی جوانان این ماده، بر سکوی نایب‌قهرمانی ایستاد.

این مدال نقره، نخستین مدال کاروان ورزشی ایران در چهارمین دوره بازیهای المپیک جوانان داکار و اولین نشان تاریخ شنای ایران در بازی‌های المپیک جوانان به شمار می‌رود؛ دستاوردی که جایگاه ویژه‌ای در کارنامه بین‌المللی شنای کشور دارد.

شهشهانی در فاصله دو مرحله رقابت، نه‌تنها رکورد ملی جوانان را بهبود بخشید، بلکه با ثبت زمان ۲:۰۲.۷۴، این رکورد را بار دیگر کاهش داد و مدال تاریخی نقره را برای شنای ایران به ارمغان آورد.