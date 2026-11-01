به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر احمدی اظهار کرد: مدیریت استان مرکزی با جدیت کامل این موضوع را از طریق نهادهای ذیربط پیگیری می‌کند تا این مجموعه عظیم فرهنگی با نامی پربار و ماندگار به بهره‌برداری برسد.

وی نام‌گذاری چنین زیرساخت‌های فرهنگی بزرگی را فراتر از یک تصمیم اداری یا تشریفاتی خواند و افزود: این اقدام، حرکتی هویتی و فرهنگی است که می‌تواند در شکل‌گیری حافظه تاریخی و فرهنگی نسل‌های آینده نقشی اثربخش ایفا کند.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی با اشاره به پیگیری این موضوع از سوی بالاترین مقامات اجرایی استان، بیان کرد: این مطالبه جایگاهی فراتر از یک مکاتبه معمول اداری دارد و با نگاهی راهبردی دنبال می‌شود.

بر اساس این گزارش، پروژه بزرگ‌ترین کتابخانه کشور در استان مرکزی در زمینی به مساحت ۶ هزار و ۵۸۷ مترمربع و با زیربنای ۱۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع در هفت طبقه احداث شده است.