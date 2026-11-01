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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۱۳

خیز مرکزی برای نام‌گذاری بزرگ‌ترین کتابخانه کشور به نام «رهبر شهید»

خیز مرکزی برای نام‌گذاری بزرگ‌ترین کتابخانه کشور به نام «رهبر شهید»

اراک - سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی از پیگیری جدی مدیریت این استان برای نام‌گذاری بزرگ‌ترین کتابخانه کشور در اراک به نام رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر احمدی اظهار کرد: مدیریت استان مرکزی با جدیت کامل این موضوع را از طریق نهادهای ذیربط پیگیری می‌کند تا این مجموعه عظیم فرهنگی با نامی پربار و ماندگار به بهره‌برداری برسد.

وی نام‌گذاری چنین زیرساخت‌های فرهنگی بزرگی را فراتر از یک تصمیم اداری یا تشریفاتی خواند و افزود: این اقدام، حرکتی هویتی و فرهنگی است که می‌تواند در شکل‌گیری حافظه تاریخی و فرهنگی نسل‌های آینده نقشی اثربخش ایفا کند.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی با اشاره به پیگیری این موضوع از سوی بالاترین مقامات اجرایی استان، بیان کرد: این مطالبه جایگاهی فراتر از یک مکاتبه معمول اداری دارد و با نگاهی راهبردی دنبال می‌شود.

بر اساس این گزارش، پروژه بزرگ‌ترین کتابخانه کشور در استان مرکزی در زمینی به مساحت ۶ هزار و ۵۸۷ مترمربع و با زیربنای ۱۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع در هفت طبقه احداث شده است.

کد مطلب 6996839

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