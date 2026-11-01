به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه روند اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ مبتنی بر داده‌های ثبتی در شهرستان روانسر با حضور مسئولان استانی و فرماندار این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، مهندس پشنگ، معاون و مدیر فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، به همراه زنگنه رئیس حراست سازمان و فتاحی معاون فنی سرشماری منطقه، با جشن‌پرور فرماندار روانسر دیدار و درباره روند اجرای این طرح تبادل نظر کردند.

در جریان این دیدار، آخرین وضعیت اجرای سرشماری در شهرستان، مسائل و چالش‌های موجود و نحوه انعکاس اطلاعات جمعیتی در داده‌های ثبتی مورد بحث قرار گرفت.

جشن‌پرور در این نشست نسبت به لحاظ نشدن تغییرات جمعیتی برخی روستاهای خارج از نمونه آماری ابراز نگرانی کرد و خواستار توجه به تحولات جمعیتی مناطق روستایی، به‌ویژه مهاجرت معکوس و تغییرات رخ‌داده طی ۱۰ سال گذشته شد.

فرماندار روانسر با اشاره به تأثیر آمار سرشماری در تصمیم‌گیری‌های اجرایی اظهار کرد: اطلاعات جمعیتی مبنای مهمی برای تخصیص اعتبارات، درجه‌بندی دهیاری‌ها و بازنگری طرح‌های هادی روستایی است و هرگونه نارسایی در ثبت جمعیت می‌تواند بر برنامه‌ریزی‌های این حوزه اثر بگذارد.

وی بر ضرورت ثبت دقیق جمعیت واقعی روستاها و انعکاس تغییرات جمعیتی در فرایند سرشماری تأکید کرد و خواستار توجه به این اطلاعات در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مناطق روستایی شد.