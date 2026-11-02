به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حیدر حق‌جویان از شناسایی و دستگیری سه نفر به اتهام سرقت قطعات و محتویات خودرو در شهر کرمانشاه خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از خودروها، بررسی موضوع و شناسایی عاملان این سرقت‌ها در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پیگیری‌های پلیسی، موفق به شناسایی سه سارق حرفه‌ای شدند.

حق‌جویان ادامه داد: پس از شناسایی متهمان، مأموران در چند عملیات جداگانه موفق شدند هر سه نفر را دستگیر کنند.

وی با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب ۳۱ فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو خاطرنشان کرد: پرونده این افراد برای طی مراحل قانونی و صدور احکام لازم به دستگاه قضائی ارجاع شده است.