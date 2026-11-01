ابراهیم پور: تبیین و پاسخگویی به شبهات ضرورتی فوری در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم ابراهیم پور شامگاه یکشنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه با تأکید بر ضرورت تبیین و پاسخگویی فوری به شبهات اظهار کرد: دشمن همواره در پی ایجاد فرصت برای شبهه‌افکنی است و لازم است مردم و فعالان جبهه تبیین با شناخت دقیق مسائل، به این شبهات پاسخ دهند.

فرمانده قرارگاه جهاد تبیین کشور با اشاره به برخی شبهات مطرح‌شده درباره سوابق مدیریتی رهبر جوان افزود: یکی از پرسش‌هایی که از سوی جریان‌های مخالف مطرح می‌شود، نداشتن سابقه مدیریتی رهبر جوان و چگونگی اداره کشور از سوی ایشان است؛ در حالی که برای پاسخ به این مسئله باید سوابق، تجربیات و میزان آشنایی ایشان با مسائل مختلف کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به سوابق سید مصطفی خمینی در کنار امام خمینی(ره) بیان کرد: آقا مصطفی از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶ در مدیریت و همراهی نهضت امام خمینی(ره) نقش داشت و در مقاطع مختلف در کنار ایشان بود.

هادی‌پور با مقایسه این موضوع با جایگاه سید مجتبی خامنه‌ای گفت: از نگاه ما، همان‌گونه که سید مصطفی خمینی در کنار امام خمینی(ره) حضور داشت، سید مجتبی خامنه‌ای نیز از نزدیک با مسائل و عرصه‌های مختلف فعالیت رهبر شهید آشنایی داشته است.

وی با بیان اینکه رهبر جوان از اشراف قابل توجهی در حوزه‌های تاریخی، سیاسی و جغرافیایی برخوردار است، افزود: آشنایی با فضای رسانه‌ای جهان و شناخت زبان و اقتضائات نسل‌های جدید، از دیگر ظرفیت‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

اشراف رهبر جوان بر مسائل کشور

فرمانده قرارگاه جهاد تبیین کشور با اشاره به ارتباطات و نشست‌های رهبر جوان با نخبگان و متخصصان اظهار کرد: ایشان طی ۲۰ سال گذشته با نخبگان، شرکت‌های دانش‌بنیان، فعالان پارک‌های علم و فناوری و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف صنعت و علوم ارتباط داشته و از نزدیک در جریان دیدگاه‌ها و مسائل آنان قرار گرفته است.

ابراهیم پور با اشاره به دیدار هفت‌ساعته رهبر جوان با رئیس‌جمهور مدعی شد: طولانی شدن این نشست به دلیل اشراف ایشان بر موضوعات مختلف و طرح مباحث تخصصی در حوزه‌های گوناگون بوده است.

وی همچنین با اشاره به مسائل امنیتی و حفاظتی گفت: به گفته وی، ۲۳ سرویس اطلاعاتی خارجی برای شناسایی محل حضور رهبر جوان تلاش کرده‌اند، اما تاکنون در این زمینه موفق نشده‌اند.

فرمانده قرارگاه جهاد تبیین کشور در ادامه با اشاره به جایگاه حرم مطهر شهدا در آستانه اشرفیه اظهار کرد: گلزار شهدای این شهرستان می‌تواند الگویی برای سایر شهرستان‌های کشور باشد.

وی با بیان اینکه مردم آستانه اشرفیه همچنان بر همراهی و حمایت خود تأکید دارند، گفت: پیام مردم به رهبر جوان این است که بیش از هر چیز خواهان حفظ سلامتی و حضور ایشان در جایگاه رهبری هستند و انتشار تصاویر و صدا از ایشان را مطالبه نمی‌کنند.

روایت از جنگ‌های اخیر و تحولات منطقه

ابراهیم پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، به تشریح برداشت خود از ابعاد و پیامدهای این درگیری پرداخت و اظهار کرد: در این جنگ، به گفته وی، ۲۷ کشور در حمایت از اقدامات علیه ایران نقش داشتند و حملاتی به نقاط مختلف کشور انجام شد.

وی با اشاره به شهادت رهبر شهید و شماری از مسئولان و فرماندهان کشور افزود: دشمن در جنگ ۱۲ روزه به اهداف خود نرسید و پس از آن تلاش کرد با ایجاد آشوب و بی‌ثباتی داخلی، اهداف خود را دنبال کند.

فرمانده قرارگاه جهاد تبیین کشور با بیان اینکه به گفته وی، آشوب‌های طراحی‌شده برای یک دوره ۳۰ روزه برنامه‌ریزی شده بود، ادامه داد: این تحولات در مدت دو روز مهار شد و پس از آن فشارهایی برای ورود مستقیم آمریکا به درگیری‌ها افزایش یافت.

ابراهیم پور همچنین با اشاره به آنچه جنگ ۴۰ روزه نامید، مدعی شد آمریکا و رژیم صهیونیستی در این مرحله نیز با شکست مواجه شدند و نتوانستند به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کنند.

وی با اشاره به احتمال برنامه‌ریزی دشمن برای فرسایشی کردن درگیری‌ها پس از انتخابات ۱۲ آبان گفت: دشمن به دنبال آن است که با اقدامات مقطعی و مستمر، فشار بر کشور را ادامه دهد؛ اما رهبر جوان بر مقابله مؤثر با این رویکرد تأکید دارد.

این سخنران با اشاره به تحولات نظامی منطقه، مدعی وارد آمدن ضرباتی به پایگاه‌ها و مراکز نظامی آمریکا در منطقه شد و از تنگه هرمز و باب‌المندب به‌عنوان ظرفیت‌های مهم راهبردی در معادلات منطقه‌ای یاد کرد.

وحدت و انسجام داخلی ضرورت شرایط کنونی است

فرمانده قرارگاه جهاد تبیین کشور با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی اظهار کرد: در شرایط کنونی باید اختلافات و منازعات سیاسی و اجتماعی را کنار گذاشت و با تقویت وحدت، در برابر تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کرد.

وی افزود: اقتدار دیپلماسی و شورای عالی امنیت ملی در چارچوب سیاست‌های رهبری دنبال می‌شود و مسئولان و تیم مذاکره‌کننده نیز باید در مسیر تعیین‌شده حرکت کنند.

ابراهیم پور با اشاره به ضرورت ادامه فعالیت دستگاه‌های اجرایی و مسئولان در حوزه‌های مختلف گفت: هر یک از مسئولان باید وظایف و مسئولیت‌های خود را دنبال کنند و در عین حال، اختلافات نباید به زمینه‌ای برای نزاع و تضعیف انسجام داخلی تبدیل شود.

وی همچنین با اشاره به نقش مردم در تحولات کشور تصریح کرد: حضور مردم در میدان‌های مختلف اجتماعی و حمایت از نظام، یکی از ظرفیت‌های مهم کشور است و نباید این عرصه به گروه یا جریان فکری خاصی محدود شود.

میدان‌داری مردم از محورهای مهم حکمرانی است

فرمانده قرارگاه جهاد تبیین کشور با اشاره به نقش حضور مردمی در معادلات داخلی و منطقه‌ای گفت: مردم یکی از بازوهای مهم پشتیبانی از کشور هستند و حضور آنان در میدان‌های اجتماعی می‌تواند در تقویت اقتدار و انسجام ملی اثرگذار باشد.

وی با اشاره به برگزاری اجتماعات مردمی در چهار هزار میدان اظهار کرد: میدان جایگاه مهمی در حکمرانی دارد و حضور اقشار مختلف مردم با دیدگاه‌ها و سلایق گوناگون می‌تواند به تقویت این ظرفیت کمک کند.

ابراهیم پور در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت حضور مردمی خاطرنشان کرد: مردم با حضور آگاهانه و همراهی خود می‌توانند نقش مؤثری در حمایت از کشور ایفا کنند و حفظ میدان، تقویت حضور اقشار مختلف و تبعیت از رهنمودهای رهبری باید مورد توجه قرار گیرد.