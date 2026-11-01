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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۱۴

پالیتیکو: سناتور مخالف ترامپ در بیمارستان بستری شد

پالیتیکو: سناتور مخالف ترامپ در بیمارستان بستری شد

پالیتیکو از سکته مغزی سناتور کریس مورفی (منتقد سرسخت ترامپ) و بستری شدن وی در بیمارستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پالیتیکو، سناتور کریس مورفی که از منتقدان سرسخت ترامپ به شمار می آمد، پس از سکته در بیمارستان بستری شد.

بر اساس اعلام این رسانه، یکی از دستیاران این سناتور دموکرات از ایالت کانتیکت امروز یکشنبه اعلام کرد که کریس مورفی پس از وقوع سکته مغزی، در بیمارستان بستری شده است.

آلیسون هرویت رئیس دفتر مورفی در بیانیه‌ ای گفت: سناتور مورفی در حالی که در مسابقه هاکی پسرش حضور داشت، دچار بی‌حسی در بازوی خود شد. او به بیمارستانی محلی منتقل شد و در آنجا مشخص گردید که دچار سکته مغزی شده است.

مورفی که به عنوان نامزد احتمالی انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۲۰۲۸ در نظر گرفته می‌شود، برای تبلیغ به نفع نامزدهای دموکرات به نقاط مختلف این کشور سفر کرده است؛ از جمله سفرهای اخیر او می‌توان به حضور در ایالت‌های میشیگان، مینه‌سوتا و فلوریدا اشاره کرد. طبق برنامه‌ریزی قبلی، قرار بود او امروز یکشنبه در رویدادهای انتخاباتی در ایالت نیوهمپشایر شرکت کند.

کد مطلب 6996854

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