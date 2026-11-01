عظیم ابراهیم‌پور در حاشیه شرکت در اجتماع شبانه مردم آستانه اشرفیه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تأکید امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) بر حکمرانی مردم پایه اظهار کرد: نقش مردم در کنار رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح، نقشی اساسی و تعیین کننده است و مردم در این عرصه به‌عنوان بازوان توانمند نیروهای مسلح ایفای نقش می‌کنند.

وی با تبیین ابعاد حکمرانی مردم پایه افزود: اگر بخواهیم حضور نیروهای مسلح در میدان را ارزیابی کنیم، در کنار نیروهای ارتش و سپاه، مردم نیز با حضور و مشارکت خود بخش مهمی از توان جبهه را تشکیل می‌دهند و این همان جایگاه و نقشی است که برای مردم در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب تعریف شده است.

فرمانده قرارگاه جهاد تبیین با اشاره به رویکرد حکمرانی رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: نگاه ایشان مبتنی بر حکمرانی مردم پایه است؛ رویکردی که امروز در کشور شکل عینی به خود گرفته و میدان‌های مردمی را به عرصه حضور، مشارکت و نقش‌آفرینی اقشار مختلف جامعه تبدیل کرده است.

ابراهیم‌پور با اشاره به شکل‌گیری ۴ هزار میدان در کشور گفت: این میدان‌ها شامل ۲ هزار و ۵۰۰ میدان فرعی و یک هزار و ۵۰۰ میدان اصلی است که جلوه‌ای از حضور مردم و جایگاه محوری آنان در الگوی حکمرانی مردم پایه به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش حضور اقشار مختلف مردم در این عرصه تصریح کرد: از تأکیدات رهبر معظم انقلاب، چند برابر شدن حضور مردم در میدان و مشارکت همه افکار، سلایق و اندیشه‌های مختلف کشور است تا این عرصه به محلی برای حضور گسترده و فراگیر مردم تبدیل شود.

فرمانده قرارگاه جهاد تبیین با اشاره به اهمیت استمرار حضور در میدان و تبعیت از فرامین ولی‌فقیه ادامه داد: حضور در میدان از اهمیت بالایی برخوردار است و نباید آن را به بازه زمانی مشخصی محدود کرد؛ این حضور ممکن است یک، دو یا سه ماه و حتی بیشتر ادامه داشته باشد.

ابراهیم‌پور در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت و پررنگ‌تر شدن حضور مردمی در میدان گفت: مردم باید بدانند که امام مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) برای حضور مردم در میدان اهمیت ویژه‌ای قائل هستند؛ از این رو باید با مشارکت و هم افزایی، زمینه حضور گسترده‌تر را فراهم کنیم و هر فردی که در میدان حاضر می‌شود، خانواده، دوستان، همسایگان و آشنایان خود را نیز به حضور و مشارکت دعوت کند.