سردار رادان: مردم آمریکا افراد توهم‌ زده را از کشورشان دور کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان، که عصر یکشنبه برای بازدیدی سر زده از استقرار معاونت‌های مختلف انتظامی و پلیس‌های تخصصی فرماندهی انتظامی جنوب استان کرمان به جیرفت سفر کرده بود گفت: در صورت وقوع جنگ جدید، هر نقطه‌ای که منافع دشمن در آن باشد هدف مشروع خواهد بود

وی با اشاره به افزایش آمادگی نیروهای مسلح کشور افزود: با دستور فرمانده معظم کل قوا و تلاش فرماندهان عالی‌قدر نظامی، تمامی اهداف در حال به‌روزرسانی است و آمادگی نیروهای مسلح نسبت به دوران جنگ به‌مراتب افزایش یافته است.

سردار رادان، با بیان اینکه دشمن در صورت ارتکاب هرگونه خطا با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد، اظهار داشت: مطمئن هستیم اگر دشمن خطایی بکند، طعم تلخ شکست را بهتر و بیشتر از گذشته خواهد چشید.

فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه خطاب به مردم آمریکا گفت: به مردم آمریکا توصیه داریم در سرنوشت خودشان شریک شوند و افرادی را که با توهم زندگی می‌کنند از کشور خود دور کنند و این فرصت به نظر من بیش از هر زمان دیگری برای مردم آمریکاست تا سرنوشت خود را تعیین کنند.

سردار رادان، همچنین از برنامه‌ریزی برای استقرار پلیس‌های تخصصی و راه‌اندازی خدمات گذرنامه، گواهینامه و شماره‌گذاری در جیرفت خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف تقویت امنیت و تسهیل دسترسی مردم جنوب کرمان به خدمات انتظامی انجام می‌شود.

وی، با اشاره به گستردگی استان کرمان و اهمیت مسائل امنیتی در این منطقه اظهار کرد: با توجه به وسعت استان کرمان و حساسیت‌های امنیتی آن، موضوع استقرار فرماندهی مستقل انتظامی جنوب کرمان با مرکزیت جیرفت مطرح شد که با پیگیری مردم و تلاش‌های بهنام سعیدی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی و ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دنبال شد.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به پیگیری این موضوع در دوران حیات سرلشکر شهید باقری افزود: در همان مقطع موضوع فرماندهی انتظامی جنوب کرمان مطرح شد و با موافقت انجام‌شده، استقرار این فرماندهی در مرکزیت جیرفت در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: اگرچه استقرار فرماندهی انتظامی جنوب کرمان در شرایط جنگی انجام شد، اما با توجه به علاقه به مردم جنوب کرمان و حمایت آنان از انقلاب اسلامی، تصمیم بر این شد که با کمک مسئولان زمینه استقرار این فرماندهی فراهم شود.