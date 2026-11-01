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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹

سردار رادان: مردم آمریکا افراد توهم‌ زده را از کشورشان دور کنند

سردار رادان: مردم آمریکا افراد توهم‌ زده را از کشورشان دور کنند

کرمان- فرمانده کل انتظامی کشور گفت: به مردم آمریکا توصیه داریم در سرنوشت خودشان شریک شوند و افرادی را که با توهم زندگی می‌کنند از کشور خود دور کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان، که عصر یکشنبه برای بازدیدی سر زده از استقرار معاونت‌های مختلف انتظامی و پلیس‌های تخصصی فرماندهی انتظامی جنوب استان کرمان به جیرفت سفر کرده بود گفت: در صورت وقوع جنگ جدید، هر نقطه‌ای که منافع دشمن در آن باشد هدف مشروع خواهد بود

وی با اشاره به افزایش آمادگی نیروهای مسلح کشور افزود: با دستور فرمانده معظم کل قوا و تلاش فرماندهان عالی‌قدر نظامی، تمامی اهداف در حال به‌روزرسانی است و آمادگی نیروهای مسلح نسبت به دوران جنگ به‌مراتب افزایش یافته است.

سردار رادان، با بیان اینکه دشمن در صورت ارتکاب هرگونه خطا با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد، اظهار داشت: مطمئن هستیم اگر دشمن خطایی بکند، طعم تلخ شکست را بهتر و بیشتر از گذشته خواهد چشید.

فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه خطاب به مردم آمریکا گفت: به مردم آمریکا توصیه داریم در سرنوشت خودشان شریک شوند و افرادی را که با توهم زندگی می‌کنند از کشور خود دور کنند و این فرصت به نظر من بیش از هر زمان دیگری برای مردم آمریکاست تا سرنوشت خود را تعیین کنند.

سردار رادان، همچنین از برنامه‌ریزی برای استقرار پلیس‌های تخصصی و راه‌اندازی خدمات گذرنامه، گواهینامه و شماره‌گذاری در جیرفت خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف تقویت امنیت و تسهیل دسترسی مردم جنوب کرمان به خدمات انتظامی انجام می‌شود.

وی، با اشاره به گستردگی استان کرمان و اهمیت مسائل امنیتی در این منطقه اظهار کرد: با توجه به وسعت استان کرمان و حساسیت‌های امنیتی آن، موضوع استقرار فرماندهی مستقل انتظامی جنوب کرمان با مرکزیت جیرفت مطرح شد که با پیگیری مردم و تلاش‌های بهنام سعیدی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی و ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دنبال شد.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به پیگیری این موضوع در دوران حیات سرلشکر شهید باقری افزود: در همان مقطع موضوع فرماندهی انتظامی جنوب کرمان مطرح شد و با موافقت انجام‌شده، استقرار این فرماندهی در مرکزیت جیرفت در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: اگرچه استقرار فرماندهی انتظامی جنوب کرمان در شرایط جنگی انجام شد، اما با توجه به علاقه به مردم جنوب کرمان و حمایت آنان از انقلاب اسلامی، تصمیم بر این شد که با کمک مسئولان زمینه استقرار این فرماندهی فراهم شود.

کد مطلب 6996865

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