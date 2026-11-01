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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۰۰

تکرار مواضع روسیه هراسانه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

تکرار مواضع روسیه هراسانه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تکرار مواضع روسیه هراسانه خود ادعا کرد که اگر پوتین (درباره رایزنی با زلنسکی) جدی است، باید ابتدا حمله به غیرنظامیان را متوقف کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز یکشنبه با تکرار مواضع روسیه هراسانه خود در مصاحبه با بلومبرگ ادعا کرد: روسیه در اوکراین به غیرنظامیان حمله می‌کند. نیروهای روسیه در میدان نبرد هیچ پیشروی‌ خاصی ندارند!

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سپس مدعی شد: کاری که در عوض انجام می‌ دهند، تشدید حملات علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی است! ... (حضور) لاوروف در نشست گروه ۲۰ سازنده نبود. او گفت پوتین در صورتی با زلنسکی رایزنی خواهد کرد که زلنسکی به مسکو برود. این راه آن نیست.

این مقام اروپایی ادعا کرد: اماکن بی‌ طرف زیادی وجود دارد که آنها می‌ توانند در آنها با یکدیگر دیدار کنند. اگر پوتین جدی است، باید ابتدا کشتن غیرنظامیان را متوقف کند! ... روسیه امیدوار است شاهد شکاف (در مواضع کشورهای غربی) باشد. آن ها منتظرند غرب به آنها چیزی پیشنهاد دهد.

کد مطلب 6996867

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