علی محمد پاکدل‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش‌ها به صورت رگباری و مقطعی خواهد بود و ممکن است در یک لحظه حجم زیادی بارندگی رخ دهد؛ به همین دلیل توصیه‌های ستاد مدیریت بحران باید جدی گرفته شود تا خدای ناکرده مشکلی پیش نیاید.

وی افزود: در صورت بروز هر موردی، شهروندان می‌توانند با عوامل شهرداری از طریق سامانه ۱۲۷ یا آتش‌نشانی تماس بگیرند تا نیروها سریعاً در محل حاضر شوند و حادثه را مدیریت کنند

پاکدل‌نژاد تصریح کرد: از شهروندان درخواست می‌شود نکات ایمنی را رعایت کنند، از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری نمایند و برنامه‌های خود را به بعد از پایان بارش‌ها موکول کنند.

وی با اشاره به حوادث روزهای گذشته خاطرنشان کرد: متأسفانه در روزهای گذشته گذشته شاهد فوت چند نفر از هم‌استانی‌ها بودیم و امیدواریم با رعایت توصیه‌ها، دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.

مدیرکل مدیریت بحران ایلام همچنین گفت: با توجه به بارندگی، بهتر است اردوهای مدرسه برای دانش‌آموزان لغو شود و پس از مساعد شدن هوا، این برنامه‌ها انجام گیرد.