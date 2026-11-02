به گزارش خبرنگار مهر، حسن جمالی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی هدفمند درباره پروژه‌های نشان‌دار مالیاتی اظهار کرد: مؤدیان مالیاتی هنگام پرداخت مالیات می‌توانند با مراجعه به سامانه و انتخاب گزینه مربوط به طرح‌های نشان‌دار مالیاتی، پروژه موردنظر خود را انتخاب کرده و مالیات پرداختی‌شان را به اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی اختصاص دهند.

وی افزود: امسال نخستین سالی است که این ظرفیت به شکل جدی و گسترده در شهرستان گلپایگان مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ از این‌رو انتظار می‌رود فعالان اقتصادی، صاحبان مشاغل و خیران گلپایگانی از این فرصت برای کمک به توسعه و آبادانی زادگاه خود استفاده کنند.

جمالی با تأکید بر اهمیت شناسایی گروه‌های مرجع در اطلاع‌رسانی این طرح تصریح کرد: لازم است از ظرفیت اتحادیه‌های صنفی، روسای ادارات، فعالان اقتصادی و افراد تأثیرگذار در جمع‌های اجتماعی استفاده شود. همچنین بسیاری از گلپایگانی‌های مقیم تهران، اصفهان، قم و سایر شهرها در گروه‌ها و انجمن‌های محلی عضویت دارند که ارتباط با مدیران و افراد اثرگذار این گروه‌ها می‌تواند نقش مهمی در معرفی پروژه‌های شهرستان داشته باشد.

وی ادامه داد: اصحاب رسانه نیز می‌توانند با شناسایی این گروه‌ها و برقراری ارتباط با افراد تأثیرگذار، زمینه اطلاع‌رسانی گسترده‌تر را فراهم کنند تا مؤدیان گلپایگانی در هر نقطه از کشور، هنگام پرداخت مالیات، پروژه‌های زادگاه خود را برای تخصیص منابع انتخاب کنند.

رئیس امور مالیاتی گلپایگان با اشاره به پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در طرح نشان‌دار مالیاتی شهرستان گفت: برای پروژه‌های معرفی‌شده، اعتبارات قابل توجهی در نظر گرفته شده که از جمله آن‌ها می‌توان به تکمیل بیمارستان امام حسین(ع) گلپایگان، احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، احداث ساختمان محیط زیست، رفع نقاط حادثه‌خیز و ایمن‌سازی راه‌های شهرستان اشاره کرد.

جمالی افزود: از جمله پروژه‌های تعریف‌شده،تکمیل بیمارستان امام حسین(ع)با اعتبار حدود۱۱میلیارد۵۰۰ میلیون تومان، مدرسه مسکن مهر شماره یک با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان، احداث ساختمان محیط زیست با اعتبار یک میلیارد تومان، رفع نقطه حادثه‌خیزپنج راهی به تیکن با اعتبار پنج میلیارد تومان و ایمن‌سازی راه‌های شهرستان و روشنایی گلشهر با اعتبار پنج میلیارد تومان است.

به گفته وی: تکمیل و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی با اعتبار ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، بازسازی مدرسه اشرفی اصفهانی با اعتبار سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و تکمیل مدرسه رباط سرخ با اعتبار سه میلیارد تومان از دیگر پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح هستند.

وی ادامه داد: پروژه‌های استانی شامل تکمیل بیمارستان امام حسین(ع)، تکمیل مدرسه مسکن مهر شماره یک، احداث ساختمان محیط زیست، رفع نقطه حادثه‌خیز سه‌راهی تیکن، ایمن‌سازی راه‌های شهرستان و تأمین روشنایی گلشهر است. همچنین در بخش پروژه‌های ملی، تکمیل مدرسه مسکن مهر شماره یک، بازسازی مدرسه اشرفی اصفهانی و تکمیل مدرسه رباط سرخ پیش‌بینی شده است.

رئیس امور مالیاتی گلپایگان با اشاره به تفاوت محدوده اجرای پروژه‌های ملی و استانی خاطرنشان کرد: منابع حاصل از پروژه‌های استانی در سطح استان قابل تخصیص است، و پروژه‌های ملی امکان جذب منابع مالیاتی از مؤدیان سراسر کشور وجود دارد؛ بنابراین گلپایگانی‌های مقیم سایر استان‌ها نیز می‌توانند در تأمین اعتبار این پروژه‌ها مشارکت کنند.

جمالی با تأکید بر مهلت استفاده از این ظرفیت تصریح کرد: مؤدیان مالیاتی تا ۳۰ آبان‌ماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه و انتخاب پروژه‌های نشان‌دار، مالیات خود را به این طرح‌ها اختصاص دهند. امکان پرداخت اقساطی نیز مطابق دستورالعمل پیش‌بینی شده است تا صاحبان مشاغل بتوانند متناسب با توان مالی خود مشارکت کنند.