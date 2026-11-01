به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی رهنما عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از آغاز دومین دوره تخصصی نقد و بررسی شبهات فاطمی هم‌زمان با ایام فاطمیه و با حضور حجت‌الاسلام شیخ محمدجعفر طبسی به همت مجتمع آموزشی پژوهشی ائمه اطهار(ع) خبر داد.



وی گفت: این برنامه علمی با هدف تبیین ابعاد تاریخی و اعتقادی شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و بررسی مستند و روشمند شبهات مطرح‌شده از سوی جریان وهابیت برگزار می‌شود و جمعی از طلاب، استادان حوزه علمیه و دانشجویان در آیین آغازین آن در مسجد مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) حضور یافتند.



استاد سطح عالی حوزه علمیه، با اشاره به اهمیت تبیین معارف فاطمی اظهار کرد: جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س) و ضرورت پاسداشت معارف مرتبط با سیره و زندگی آن حضرت، زمینه‌ساز توجه ویژه به برگزاری برنامه‌های علمی و تخصصی در ایام فاطمیه شده است.



وی با بیان اینکه این دوره در راستای پاسخ‌گویی مستدل به پرسش‌ها و شبهات اعتقادی طراحی شده است، افزود: مجتمع آموزشی پژوهشی ائمه اطهار(ع) در دو سال اخیر برگزاری این دوره علمی را در برنامه‌های خود قرار داده و در این مسیر، تبیین معارف فاطمی و بررسی مسائل مرتبط با شهادت حضرت صدیقه طاهره(س) را دنبال کرده است.



استاد سطح عالی حوزه علمیه همچنین با اشاره به اهتمام مراجع عظام تقلید و رهبر شهید انقلاب اسلامی به برگزاری مجالس سوگواری و تبیین معارف فاطمی تصریح کرد: برگزاری این نشست‌ها فرصتی برای پرداختن تخصصی به موضوعات مرتبط با جایگاه حضرت زهرا(س) و بررسی علمی مباحث مطرح‌شده در این زمینه فراهم می‌کند.



رهنما با تشریح محورهای علمی این دوره گفت: در جلسات تخصصی، مهم‌ترین و تازه‌ترین شبهات مطرح‌شده از سوی جریان وهابیت درباره شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) مورد ارزیابی و نقد قرار می‌گیرد و مباحث با رویکردی علمی و مستند ارائه می‌شود.



وی ادامه داد: حجت‌الاسلام شیخ محمدجعفر طبسی به‌عنوان استاد این دوره، مباحث تخصصی مرتبط با موضوع را ارائه می‌کند و با تبیین شواهد و مستندات تاریخی و اعتقادی، به بررسی و پاسخ‌گویی به شبهات خواهد پرداخت.



به گفته وی، تمرکز بر بررسی مستندات و تحلیل علمی موضوعات، از محورهای اصلی این برنامه تخصصی است تا شرکت‌کنندگان بتوانند با ابعاد مختلف مباحث تاریخی و اعتقادی مرتبط با شهادت حضرت صدیقه طاهره(س) آشنایی بیشتری پیدا کنند.



محتوای آموزشی دوره در قالب کتاب تدوین شده است



استاد سطح عالی حوزه علمیه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای غنای محتوایی این برنامه اظهار کرد: مطالب آموزشی دوره در قالب کتاب نیز تدوین شده است تا شرکت‌کنندگان بتوانند از محتوای علمی ارائه‌شده بهره‌مند شوند.



رهنما با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای برگزاری این دوره با توجه به نیازهای علمی مخاطبان انجام شده است، افزود: جلسات دومین دوره تخصصی نقد و بررسی شبهات فاطمی به مدت پنج روز و در ساعت ۱۶ عصر در مسجد مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار می‌شود.



وی همچنین از پیش‌بینی امکان بهره‌مندی مخاطبان غیرحضوری از این برنامه خبر داد و گفت: به‌منظور فراهم‌کردن زمینه استفاده علاقه‌مندان از نقاط مختلف، جلسات دوره به‌صورت برخط نیز پخش خواهد شد و محتوای آموزشی در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.



برگزاری این دوره تخصصی در ایام فاطمیه، بستری برای حضور طلاب، استادان حوزه و دانشجویان در مباحث علمی مرتبط با معارف فاطمی و بررسی مستند شبهات تاریخی و اعتقادی فراهم کرده است.

