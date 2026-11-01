به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در پی درگذشت مرحوم حسین طاهری، آمده است:

انا لله و انا الیه راجعون

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت جناب آقای حسین طاهری، استاندار اسبق استان‌های آذربایجان شرقی و تهران موجب تأثر و تأسف شد. بی‌تردید مسئولیت ‌پذیری و تلاش در مسیر خدمت به مردم و پیشبرد امور اجرایی این دو استان، از جمله عرصه‌هایی است که نام و یاد مدیران خدوم را در حافظه تاریخی و اجتماعی جامعه ماندگار می‌سازد. آن مرحوم در دوران تصدی مسئولیت استانداری آذربایجان شرقی، بخشی از عمر خویش را در مسیر خدمت به مردم این خطه سپری کرد و یاد و خاطره دوران مسئولیت و تلاش‌ های ایشان در تاریخ مدیریتی استان باقی خواهد ماند.

فقدان چهره‌ های باسابقه مدیریتی و اجرایی استان، فرصتی برای یادآوری اهمیت خدمت صادقانه، مسئولیت ‌پذیری و نقش مدیران در مسیر توسعه و اعتلای آذربایجان شرقی است. اینجانب ضمن ابراز همدردی و تسلیت این ضایعه به خانواده محترم آن مرحوم، بستگان، دوستان، همکاران و جامعه مدیریتی استان، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت واسعه الهی و علو درجات و برای بازماندگان معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.