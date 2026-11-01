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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۱۷

پورسان: نوجوان ۱۵ ساله در سانحه رانندگی امین‌آباد جان باخت

پورسان: نوجوان ۱۵ ساله در سانحه رانندگی امین‌آباد جان باخت

رشت- سخنگوی مرکز اورژانس گیلان گفت: برخورد موتورسیکلت با خودروی سواری در منطقه امین‌آباد به فوت یک نوجوان ۱۵ ساله انجامید.

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۰:۳۲ گزارشی مبنی بر وقوع تصادف میان یک دستگاه موتورسیکلت و خودروی سواری پژو پارس در منطقه امین‌آباد به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نزدیک‌ترین واحد عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان با اشاره به تلفات این حادثه بیان کرد: در این تصادف، سرنشین موتورسیکلت که نوجوانی ۱۵ ساله بود، به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

پورسان تصریح کرد: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل و انجام اقدامات لازم، صحنه حادثه را به عوامل انتظامی تحویل دادند.

کد مطلب 6996896

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