علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۰:۳۲ گزارشی مبنی بر وقوع تصادف میان یک دستگاه موتورسیکلت و خودروی سواری پژو پارس در منطقه امین‌آباد به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نزدیک‌ترین واحد عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان با اشاره به تلفات این حادثه بیان کرد: در این تصادف، سرنشین موتورسیکلت که نوجوانی ۱۵ ساله بود، به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

پورسان تصریح کرد: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل و انجام اقدامات لازم، صحنه حادثه را به عوامل انتظامی تحویل دادند.