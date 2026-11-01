راهبرد مقابله با استکبار مقاومت هوشمندانه است

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار امین رسولی عصر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان تربت جام با تأکید بر این‌که ۱۳ آبان فراتر از یک تقویم، نماد پیوسته‌ی ایستادگی در برابر استکبار است، اظهار کرد: دشمنی آمریکا با ملت ایران ساختاری و دائمی بوده و راه مقابله با آن، هرگز سازش و انفعال نیست؛ بلکه تنها راه پیروزی، «مقاومت هوشمندانه و ایجاد موازنه قدرت» است.

جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) با اشاره به مباحث پیرامون مقاومت و استکبارستیزی، سازش را «بازی با نفس» توصیف کرد و گفت: هر کسی که نتواند نفس خود را کنترل کند و مغلوب مغالطه‌ها و گناه شود، از مسیر حق محروم می‌ماند. ما باید با تمام وجود باور کنیم که تنها راه استقامت و سربلندی، ایستادگی در برابر سازش و انفعال است.

وی با واکاوی رویدادهای سرنوشت‌ساز تاریخ انقلاب اسلامی، به تشریح اهمیت روز ۱۳ آبان پرداخت و افزود: در تاریخ انقلاب اسلامی، سه رویداد مهم در ۱۳ آبان رخ داده که هر یک نمادی برجسته از ایستادگی هستند؛ نخست، جنبش دانش‌آموزی در سال ۵۷ و جنایت رژیم شاه در ۱۳ آبان در دانشگاه تهران؛ دوم، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران در ۱۳ آبان سال ۵۸ به دست دانشجویان پیرو خط امام؛ و سوم، استقامت مستمر مردم در سال‌های پس از انقلاب در برابر توطئه‌ها و تلاش‌های دشمنان برای تضعیف نظام.

رسولی این سه رویداد را فراتر از یک تقویم تاریخی و به عنوان یک «نماد به هم‌پیوسته» توصیف کرد و گفت: حلقه اتصال تمامی این حوادث، مبارزه با سلطه نظام آمریکا است. قراردادهای ننگین تاریخی و سیاست‌های تحقیر ملی، صرفاً بخشی از تلاش‌های زنجیره‌ای آمریکا برای براندازی انقلاب اسلامی بود.

جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) با تأکید بر اینکه دشمنی آمریکا با ملت ایران یک امر گذرا، مقطعی یا وابسته به شخص و زمان خاصی نیست، تصریح کرد: خصومت با استکبار جهانی یک ساختار دائمی است و در این میان، هیچ‌چیز تغییر نکرده است. راه پیروزی در برابر این دشمنی مستمر، سازش یا انفعال نیست؛ بلکه راهبرد قطعی ما «ایستادگی، ایجاد موازنه و مقاومت هوشمندانه» است.

وی خاطرنشان کرد: همه ما شاگرد مکتب «ایستادگی» هستیم. امروز دشمن با طراحی منطقه تحت نفوذ خود، به دنبال دستیابی به «ایران مطلوب» مدنظر خویش است، اما ملت بزرگ ایران با بصیرت و مقاومت همه‌جانبه، بر سرِ «ایران مطلوبِ اسلامی و انقلابی» خود ایستادگی کرده و تمامی این نقشه‌ها را ناکام خواهد گذاشت.

تکریم فرمانده سابق و معارفه فرمانده جدید تربت‌جام

رسولی در بخش پایانی این محفل بسیجی، ضمن تجلیل و تکریم از خدمات صادقانه و انقلابی سرهنگ پاسدار ابراهیم بیدل در طول ۵ سال تصدی مسئولیت سپاه و بسیج این شهرستان مرزی در ادامه، سرهنگ عباد جواد عسکری را به‌عنوان فرمانده جدید بسیج تربت‌جام معرفی کرد.