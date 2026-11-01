https://mehrnews.com/x3dv9X ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴ کد مطلب 6996903 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴ تجمع مردم یاسوج در دویست و چهل و ششمین شب اقتدار و مقاومت یاسوج-تجمع مردم یاسوج در دویست و چهل و ششمین شب اقتدار و مقاومت برگزار شد. دریافت 127 MB کد مطلب 6996903 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
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