به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با انتشار بیانیه‌ای، حمایت خود را از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح اعلام کرد و بر صیانت از عزت، استقلال و امنیت کشور تأکید داشت.

در این بیانیه، آمادگی همه‌جانبه و برخورداری از قدرت بازدارنده، ضرورتی برای مقابله با تهدیدها و پاسداری از کشور و دستاوردهای جمهوری اسلامی عنوان شده است. در همین زمینه، به آیه ۶۰ سوره انفال و فرمان الهی «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ» استناد شده است.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در ادامه، ایمان، اراده ملی، خودباوری و تکیه بر دانش و توانمندی‌های بومی را از پشتوانه‌های عبور از تهدیدها برشمرده و بر تقویت مستمر بنیه دفاعی و گسترش ظرفیت‌های بازدارندگی هوشمند تأکید کرده است.

این بیانیه، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح درباره تقویت بازدارندگی، تعمیق راهبرد دفاعی بومی و توسعه توان دفاعی فراتر از محدودیت‌های جغرافیایی را ترسیم‌کننده مسیری برای ارتقای توان دفاعی و تقویت جایگاه راهبردی کشور دانسته است.

اقتدار ملی را فراتر از توان نظامی می‌دانیم

در بخش دیگری از بیانیه آمده است که اقتدار ملی تنها به توان نظامی محدود نمی‌شود و از هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و فناورانه، توان اقتصادی، استحکام فرهنگی و سیاسی، انسجام اجتماعی و مشارکت مسئولانه مردم شکل می‌گیرد.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، ایمان و بصیرت مردم را پشتوانه قدرت دفاعی و عامل پایداری امنیت و استقلال کشور دانسته و برخورداری از بازدارندگی مقتدرانه را برخاسته از منطق عزت، حکمت و مصلحت توصیف کرده است.

این مرکز همچنین نقش حوزه‌های علمیه خواهران را در تربیت بانوان، ارتقای بصیرت عمومی و تبیین ضرورت‌های اقتدار ملی مهم ارزیابی کرده و تقویت روحیه عزت‌خواهی، استقلال‌طلبی و مقاومت را از مسئولیت‌های علمی، تربیتی و فرهنگی این مجموعه برشمرده است.

در پایان بیانیه، طلاب، استادان و کارکنان حوزه‌های علمیه خواهران با تجدید عهد با آرمان‌های امامین انقلاب و پاسداشت فداکاری‌های شهیدان، صیانت از عزت و استقلال ایران اسلامی را مسئولیتی همگانی و تاریخی دانسته و بر پشتیبانی از نیروهای مسلح کشور تأکید کرده‌اند. آنان همچنین بر ادامه مسیر پیشرفت و اثرگذاری ایران اسلامی با اتکا به ایمان مردم، هدایت رهبری و دانش و توان فرزندان کشور تأکید کرده‌اند.