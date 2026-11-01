  1. استانها
  2. قم
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸

حمایت حوزه‌های علمیه خواهران از تأکیدات دفاعی رهبر انقلاب

حمایت حوزه‌های علمیه خواهران از تأکیدات دفاعی رهبر انقلاب

قم- مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در بیانیه‌ای با حمایت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، تقویت بازدارندگی و توسعه ظرفیت‌های دفاعی کشور را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با انتشار بیانیه‌ای، حمایت خود را از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح اعلام کرد و بر صیانت از عزت، استقلال و امنیت کشور تأکید داشت.

در این بیانیه، آمادگی همه‌جانبه و برخورداری از قدرت بازدارنده، ضرورتی برای مقابله با تهدیدها و پاسداری از کشور و دستاوردهای جمهوری اسلامی عنوان شده است. در همین زمینه، به آیه ۶۰ سوره انفال و فرمان الهی «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ» استناد شده است.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در ادامه، ایمان، اراده ملی، خودباوری و تکیه بر دانش و توانمندی‌های بومی را از پشتوانه‌های عبور از تهدیدها برشمرده و بر تقویت مستمر بنیه دفاعی و گسترش ظرفیت‌های بازدارندگی هوشمند تأکید کرده است.

این بیانیه، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح درباره تقویت بازدارندگی، تعمیق راهبرد دفاعی بومی و توسعه توان دفاعی فراتر از محدودیت‌های جغرافیایی را ترسیم‌کننده مسیری برای ارتقای توان دفاعی و تقویت جایگاه راهبردی کشور دانسته است.

اقتدار ملی را فراتر از توان نظامی می‌دانیم

در بخش دیگری از بیانیه آمده است که اقتدار ملی تنها به توان نظامی محدود نمی‌شود و از هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و فناورانه، توان اقتصادی، استحکام فرهنگی و سیاسی، انسجام اجتماعی و مشارکت مسئولانه مردم شکل می‌گیرد.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، ایمان و بصیرت مردم را پشتوانه قدرت دفاعی و عامل پایداری امنیت و استقلال کشور دانسته و برخورداری از بازدارندگی مقتدرانه را برخاسته از منطق عزت، حکمت و مصلحت توصیف کرده است.

این مرکز همچنین نقش حوزه‌های علمیه خواهران را در تربیت بانوان، ارتقای بصیرت عمومی و تبیین ضرورت‌های اقتدار ملی مهم ارزیابی کرده و تقویت روحیه عزت‌خواهی، استقلال‌طلبی و مقاومت را از مسئولیت‌های علمی، تربیتی و فرهنگی این مجموعه برشمرده است.

در پایان بیانیه، طلاب، استادان و کارکنان حوزه‌های علمیه خواهران با تجدید عهد با آرمان‌های امامین انقلاب و پاسداشت فداکاری‌های شهیدان، صیانت از عزت و استقلال ایران اسلامی را مسئولیتی همگانی و تاریخی دانسته و بر پشتیبانی از نیروهای مسلح کشور تأکید کرده‌اند. آنان همچنین بر ادامه مسیر پیشرفت و اثرگذاری ایران اسلامی با اتکا به ایمان مردم، هدایت رهبری و دانش و توان فرزندان کشور تأکید کرده‌اند.

کد مطلب 6996904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها