به گزارش خبرنگار مهر، قرارگاه فرهنگی و اجتماعی عفاف و حجاب شهرستان بناب شامگاه یکشنبه با حضور محمدحسین قلعه‌ای، فرماندار بناب، علما و ائمه جماعات، فرماندهان نظامی و انتظامی، جمعی از مسئولان و فعالان فرهنگی و به ریاست آیت‌الله سیدباقر سیدی بنابی، نماینده مردم آذربایجان‌شرقی در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه بناب برگزار شد.

آیت‌الله سیدی بنابی در این نشست با اشاره به پیشینه فرهنگی و مذهبی بناب در زمینه عفاف و حجاب، حفظ این ظرفیت فرهنگی و انتقال آن به نسل‌های آینده را ضروری دانست.

وی با بیان اینکه بانوان بناب از گذشته به رعایت حجاب و پایبندی به ارزش‌های دینی و فرهنگی شناخته شده‌اند، بر ضرورت استمرار این الگو در میان نسل‌های جدید تأکید کرد.

امام جمعه بناب با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی در این حوزه اظهار کرد: وظایف هر یک از دستگاه‌های متولی عفاف و حجاب باید به‌صورت دقیق مشخص شود و مسئولان مربوطه در برابر تکالیف قانونی و اجتماعی خود پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، وظایف دستگاه‌های مسئول را مشخص کرده است، خواستار استفاده از ظرفیت‌های قانونی و پیگیری مستمر اقدامات فرهنگی، ترویجی و نظارتی شد.

سیدی بنابی همچنین مشارکت مردم، علما، نخبگان و فعالان فرهنگی را در پیگیری مسائل مربوط به عفاف و حجاب ضروری دانست و گفت: قرارگاه باید با بررسی دقیق موضوعات و تعیین اولویت‌ها، زمینه پیگیری مطالبات عمومی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول را فراهم کند.

ضرورت نظارت بر مراکز عرضه پوشاک و آموزشگاه‌ها

امام جمعه بناب در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بازدیدهای کارشناسی از مراکز تولید و توزیع پوشاک در شهرستان تأکید کرد.

وی خواستار بررسی وضعیت مراکز تولید البسه، واحدهای عرضه و فروشگاه‌های پوشاک شد تا فعالیت این مراکز در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی کشور انجام گیرد.

سیدی بنابی همچنین نظارت بر آموزشگاه‌های خصوصی و مراکز آموزشی تحت نظارت دستگاه‌های متولی را ضروری دانست و تصریح کرد: این مراکز باید در محیطی سالم، قانونمند و متناسب با شئونات فرهنگی و اجتماعی جامعه فعالیت کنند و دستگاه‌های مسئول نیز بر رعایت ضوابط مربوط نظارت مستمر داشته باشند.

وی در پایان، تدوین برنامه عملیاتی، تقسیم دقیق وظایف میان دستگاه‌های مسئول و پیگیری مصوبات قرارگاه را از الزامات تحقق اهداف فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب عنوان کرد و بر ضرورت هم‌افزایی و مسئولیت‌پذیری مجموعه‌های فرهنگی و اجرایی شهرستان تأکید کرد.