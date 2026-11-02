به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال تراکتور تبریز و نفتچی ازبکستان از ساعت ۱۹:۳۰ امروز دوشنبه از هفته چهارم لیگ نخبگان در ورزشگاه سلطان قابوس مسقط عمان برگزار می شود.

تراکتور در سه مسابقه نخست خود برابر الشمال، شباب الاهلی و العین نتوانست به پیروزی برسد و با یک امتیاز در رتبه سیزدهم جدول منطقه غرب آسیا قرار گرفته است. این تیم در شرایطی به مصاف نفتچی می‌رود که فاصله‌اش با تیم‌های بالای جدول افزایش یافته و دیگر فرصت چندانی برای از دست دادن امتیاز ندارد. هرچند هنوز مسابقات زیادی باقی مانده، اما تداوم این روند می‌تواند مسیر صعود را برای سرخ‌پوشان تبریزی دشوارتر کند.

نفتچی نیز شرایطی کاملاً ایده‌آل ندارد اما پیروزی هفته گذشته مقابل الاتحاد عربستان باعث شده این تیم با روحیه‌ای متفاوت وارد مسابقه شود. نماینده ازبکستان در سه بازی قبلی سه امتیاز کسب کرده و در رتبه دهم جدول قرار دارد. قهرمان فوتبال ازبکستان با ترکیبی از بازیکنان باتجربه داخلی و خارجی، به دنبال استفاده از وضعیت تراکتور برای رسیدن به دومین برد آسیایی خود است.

تراکتور برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید بیش از هر چیز در ساختار دفاعی خود به ثبات برسد. این تیم در مسابقات قبلی نتوانسته است از فرصت‌های خود به اندازه کافی استفاده کند و در عین حال، در برخی لحظات با از دست دادن تمرکز دفاعی، به حریفان اجازه داده است از موقعیت‌های خود بهره ببرند. مقابل نفتچی نیز تکرار چنین اشتباهاتی می‌تواند هزینه سنگینی داشته باشد؛ به‌خصوص اینکه حریف با توجه به شرایط جدول، انگیزه بالایی برای کسب امتیاز دارد.

همچنین کاروان این تیم پس از سفری غیرمستقیم و دو پرواز از مسیر استانبول، بامداد یکشنبه به مسقط رسید. موضوعی که می‌تواند روی شرایط جسمانی بازیکنان تأثیر بگذارد. تراکتور در حالی به میدان می‌رود که فرصت چندانی برای ریکاوری و تمرین در اختیار نداشته است.

با این حال، تراکتور نمی‌تواند خستگی سفر یا شرایط میزبانی در عمان را بهانه‌ای برای از دست دادن امتیاز قرار دهد. این تیم در سه مسابقه قبلی نشان داده است که برای رسیدن به نتیجه مطلوب در آسیا، باید در هر دو بخش دفاع و حمله با تمرکز بیشتری عمل کند.

دیدار با نفتچی فرصتی برای بازگشت تراکتور به مسیر رقابت است که اگر با پیروزی همراه شود می‌تواند امیدهای این تیم را برای ادامه مسابقات زنده نگه دارد اما تداوم ناکامی‌ها شرایط را برای نماینده ایران دشوارتر خواهد کرد.