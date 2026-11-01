https://mehrnews.com/x3dvb8 ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶ کد مطلب 6996912 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶ حضور حماسی و پرشور مردم مشهدالرضا(ع) در تجمعات شبانه مشهد- در این فیلم شاهد تصاویری از حضور پرشور زنان و مردان انقلابی مشهدالرضا(ع) در تجمعات شبانه هستید. دریافت 19 MB کد مطلب 6996912 کپی شد مطالب مرتبط تجمع شبانه مردم مشهد یازدهمین اجلاسیه بینالمللی «مجاهدان در غربت» در حرم رضوی آغاز شد حضور پرشور مردم چناران در تجمعات شبانه وجود مقام معظم رهبری تضمین کننده استمرار مسیر نورانی انقلاب است وحدت مردمی رمز عبور ایران از توطئههای دشمنان است حضور پرشور مردم مشهد در محل فراخوان دشمن روایت مهر از دویست و چهل و ششمین حضور مردم آستانه در تجمعات یازدهمین اجلاسیه بینالمللی «مجاهدان در غربت» در مشهد علم الهدی:مبارزه با استکبار تکلیف قطعی مسلمانان در همه شرایط است خیابانهای مشهد زیر گامهای استوار خونخواهان رهبر شهید میدان آزادی سنندج همچنان صحنه حضور شبانه مردم برچسبها بیعت با رهبر انقلاب رهبر شهید مشهد
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