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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶

حضور حماسی و پرشور مردم مشهدالرضا(ع) در تجمعات شبانه

حضور حماسی و پرشور مردم مشهدالرضا(ع) در تجمعات شبانه

مشهد- در این فیلم شاهد تصاویری از حضور پرشور زنان و مردان انقلابی مشهدالرضا(ع) در تجمعات شبانه هستید.

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کد مطلب 6996912

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