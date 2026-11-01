به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی یکشنبه شب در گفتگوی رسانه ای با بیان ایتکه یکی از برنامه‌های ثابت مسئولان و مدیرانی که به آذربایجان‌غربی سفر می‌کنند، بازدید از مرزهای متعدد استان و بررسی ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی آن است، اظهار کرد: این اقدام نشان‌ دهنده جایگاه راهبردی مرزهای استان در توسعه اقتصادی کشور است.

وی تاکید کرد: سیاست دولت بر تکمیل و فعال ‌سازی پس‌کرانه‌ های مرزی، توسعه زیرساخت‌های گمرکی و افزایش ظرفیت فعالیت مبادی ورودی و خروجی کشور استوار است.

رحمانی گفت: مرزهای استان ظرفیت‌های جدیدی برای رونق اقتصادی دارند و مهم‌ترین محور تحقق این هدف، حضور مؤثر و مشارکت بخش خصوصی است.

وی با بیان اینکه در مرز بازرگان با صدور مجوزهای لازم، زمینه ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها فراهم شده است، افزود: دولت نیز از ورود تجهیزات موردنیاز سرمایه‌گذاران از خارج کشور حمایت کرده و با تسهیل برخی محدودیت‌ها، مسیر مشارکت فعالان اقتصادی را هموار ساخته و این اقدام بخشی از برنامه جامع رونق‌ بخشی به مرزهای استان است.

نوسازی زیرساخت های پایانه های مرزی آذربایجان غربی

وی اضافه کرد: در شورای ساماندهی مبادی ورودی زمینی کشور، مصوبات مهمی برای توسعه و ساماندهی مرزهای بازرگان، رازی، سرو، تمرچین و مرز جدید سلماس اخذ شده است تا روند نوسازی و ارتقای زیرساخت‌های این مبادی با سرعت بیشتری دنبال شود.

استاندار آذربایجان غربی عنوان کرد: مرز بازرگان به بخش خصوصی واگذار شده و روند نوسازی، توسعه زیرساخت‌ها و احداث سالن‌های جدید در آن جریان دارد.

وی گفت: توسعه گیت‌های مسافری و کامیونی نیز در برنامه قرار گرفته و در حال حاضر مجموعه‌هایی از جمله سازمان پایانه‌ها، گمرک و انبارهای عمومی در این مرز فعالیت می‌کنند.

رحمانی با بیان اینکه به مردم و سرمایه‌گذاران نیز برای ورود به این عرصه میدان داده‌ایم و حمایت از مشارکت آنان را با جدیت دنبال می‌کنیم، افزود: همین رویکرد در مرزهای سرو، رازی و تمرچین نیز اجرا خواهد شد تا ظرفیت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های مرزی بیش از پیش فعال شود.

رحمانی اظهار کرد: در کنار توسعه پایانه‌ها و گمرکات، تکمیل راه‌های دسترسی، جاده‌های ارتباطی و مبادی ورودی مرزی نیز از اولویت‌های اصلی استان بوده و زیرساخت‌های جاده‌ای باید متناسب با ظرفیت‌های تجاری و ترانزیتی مرزها توسعه یابد.

تکمیل ضربتی پروژه‌های مرزی بازرگان، رازی و تمرچین در نیمه نخست سال آینده

وی افزود: مسیر بازرگان از جمله طرح‌هایی است که با وجود اهمیت راهبردی و قرار گرفتن در مسیر یکی از کریدورهای مهم ارتباطی اسلام‌آباد پاکستان به آنکارای ترکیه، سال‌ها با تأخیر در اجرا مواجه بوده است.

رحمانی گفت: تکمیل این طرح‌ها تنها به معنای توسعه چند مسیر و پایانه مرزی نیست، بلکه زمینه‌ساز رونق تجارت، افزایش درآمد، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری، آبادانی مناطق مرزی و ارتقای رفاه و معیشت مردم استان خواهد بود.

وی افزود: هدف ما تبدیل ظرفیت‌های راهبردی مرزی آذربایجان‌غربی به موتور محرک توسعه اقتصادی استان و کشور است.

مسجد جامع ارومیه و مجموعه تاریخی حسنلو در مسیر ثبت جهانی قرار دارند

وی اضافه کرد: آذربایجان‌غربی از ظرفیت‌ های ارزشمند تاریخی و تمدنی برخوردار است و بخشی از آثار شاخص استان در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده‌اند؛ همچنین مسجد جامع ارومیه و مجموعه تاریخی حسنلو در مسیر ثبت جهانی قرار دارند.

رحمانی با بیان اینکه متأسفانه هر دو اثر در سال‌های گذشته با مشکلات و نواقصی مواجه شدند و از سوی یونسکو درباره ضرورت اصلاح شرایط و رفع موانع، تذکراتی دریافت کردند، گفت: در چنین شرایطی، حفظ جایگاه این آثار و فراهم کردن الزامات ثبت جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه خروج یک اثر از فرایند ثبت جهانی می‌تواند فرصت ثبت مجدد آن را برای سال‌های طولانی به تعویق بیندازد.

رحمانی اضافه کرد؛ در روز افتتاح بارگاه شمس تبریزی، مجموعه تاریخی حسنلو را به‌عنوان مقصد بعدی تلاش‌های استان برای معرفی و ثبت جهانی اعلام کردم و امیدواریم با رفع نواقص و تکمیل اقدامات موردنیاز، این اثر ارزشمند در سال ۲۰۲۷ میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گیرد.

روستای حسنلو از ظرفیت‌های بی‌نظیری برای توسعه برخوردار است

وی با بیان اینکه کاوش‌های باستان‌شناسی در تپه حسنلو از سال‌های دور آغاز شده و مهم‌ترین کشف آن، جام زرین حسنلو با قدمتی چند هزارساله است، اظهار کرد: با این حال، بخش محدودی از محوطه تاکنون مورد کاوش قرار گرفته و قسمت عمده آن همچنان ظرفیت پژوهش و اکتشاف دارد.

استاندار آذربایجان غربی گفت: روستای حسنلو تنها یک محوطه باستانی نیست؛ این منطقه در کنار تپه تاریخی حسنلو، از ظرفیت‌هایی همچون تالاب حسنلو و سد حسنلو برخوردار است که مجموعه‌ای کم‌نظیر از جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و گردشگری را شکل داده‌اند.

وی ادامه داد: برای فعال‌سازی ظرفیت‌های ورزشی منطقه نیز با وزیر ورزش و جوانان تفاهم کرده‌ایم و مقرر شده است با همکاری رئیس فدراسیون روئینگ، زمینه احداث پیست روئینگ در منطقه فراهم شود.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه حسنلو از ظرفیت‌های بی‌نظیری برای توسعه برخوردار است و در همین راستا، اجرای طرح هادی روستا نیز آغاز شده است، گفت: مردم منطقه با استقبال و همراهی ارزشمند خود، در مسیر توسعه و معرفی این ظرفیت‌ها مشارکت دارند.

رحمانی گفت: ایجاد خانه‌های بوم‌گردی، عرضه محصولات محلی، تولید و فروش عرقیات گیاهی و راه‌اندازی فعالیت‌های مرتبط با گردشگری از جمله اقداماتی بوده که با مشارکت مردم در حال شکل‌گیری است.

وی افزود: با تکمیل زیرساخت‌ها و فعال‌سازی ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی، گردشگری و ورزشی، می‌توان زمینه شکل‌گیری یک قطب اقتصادی و فرهنگی در منطقه حسنلو را فراهم کرد؛ ظرفیتی که آثار و پیامدهای توسعه‌ای آن به شهرستان نقده و سایر مناطق استان نیز تسری خواهد یافت.

وی افزود: گردشگری به‌تنهایی می‌تواند ظرفیت بزرگی برای توسعه استان باشد؛ از غار سهولان و تخت سلیمان گرفته تا آثار تاریخی، جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی؛ در کنار این حوزه، ظرفیت‌های گسترده‌ای در بخش لجستیک، معدن، تجارت مرزی و سرمایه‌گذاری نیز وجود دارد.

بارگاه شمس یکی از ظرفیت های ارزشمند استان است

رحمانی اضافه کرد: بارگاه شمس تبریزی یکی از همین ظرفیت‌های ارزشمند است که باید با برنامه‌ریزی هدفمند به قطب فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و گردشگری تبدیل شود.

استاندار آذربایجان غربی گفت:شمس تبریزی افتخاری بزرگ برای ایران و سرمایه‌ای فرهنگی و ظرفیتی بی‌نظیر برای معرفی هویت و تمدن کشور در سطح ملی و بین‌المللی است.

وی اضافه کرد: تجربه اجرای این پروژه ثابت کرد که با اراده، برنامه‌ریزی و کار جهادی می‌توان سال‌ها عقب‌ماندگی را در مدت‌زمانی کوتاه جبران کرد و کارهای بزرگی را به سرانجام رساند.

رحمانی گفت: در جریان آماده‌سازی مجموعه، کتابخانه تخصصی شمس تبریزی با هزاران جلد کتاب و امکانات موردنیاز تکمیل و آماده بهره‌برداری شد؛ همچنین آماده‌سازی محوطه بیرونی با تلاش و انگیزه نیروهای شهرداری خوی انجام گرفت.

احداث آزادراه مرند ـ ایواوغلی ـ چشمه‌ ثریا از طرح‌های مهم استان است

وی با بیان اینکه یکی از مطالبات جدی ما، همراهی نظام بانکی و ورود مؤثر بانک‌ها به عرصه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در استان است، گفت: همچنین برای بهره‌گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی و هدایت منابع آن به سمت طرح‌های اقتصادی استان، هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

رحمانی گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، جایگاه استان در شاخص پرداخت تسهیلات بانکی از رتبه‌ های پایانی کشور به‌تدریج ارتقا یافته و اکنون به رتبه‌های بالاتر رسیده و این روند صعودی نشان‌ دهنده بهبود وضعیت تأمین مالی و افزایش توجه به ظرفیت‌های اقتصادی استان است.

استاندار آذربایجان غربی گفت: در حوزه مدیریت محله‌محور نیز اتفاقات مهمی در حال شکل‌گیری است و مدیریت محله‌محور می‌تواند نقش مؤثری در حل مسائل مردم و ارتقای کیفیت خدمات داشته باشد.

وی افزود: یکب از طرح‌های راهبردی استان، توسعه محور ارتباطی ایواوغلی و اتصال آن به جلفاست؛ مسیری که با توجه به موقعیت جغرافیایی و فاصله کوتاه آن تا جلفا، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از شاهراه‌های مهم اقتصادی و ترانزیتی کشور را دارد.

رحمانی گفت: این نقطه از موقعیتی ویژه برخوردار است؛ از یک سو به منطقه آزاد ماکو، از سوی دیگر به مرز رازی و پایانه مهم مسافری کشور، همچنین به خوی و سلماس و مرزهای جدید، ارومیه، تمرچین و مسیرهای منتهی به بندر امام و تبریز متصل می‌شود؛ مجموعه این ارتباطات، جایگاه آن را به‌عنوان یک کریدور راهبردی و اقتصادی برجسته می‌کند.

استاندار آذربایجان غربی نگاه ما به این طرح صرفاً احداث و تکمیل یک مسیر جاده‌ای نیست؛ هدف، ایجاد یک قطب اقتصادی با مجموعه‌ای از فعالیت‌های تجاری، خدماتی، لجستیکی و پشتیبانی و شکل‌گیری پس‌کرانه‌ای فعال در این محدوده است.

رحمانی گفت: در همین راستا، تملک اراضی موردنیاز در محدوده‌ای گسترده در حال پیگیری است و تدوین طرح جامع برای توسعه این منطقه آغاز شده و این طرح می‌تواند به یکی از اقدامات بزرگ دولت در حوزه توسعه زیرساخت‌های اقتصادی تبدیل شود و شخص رئیس‌جمهور محترم نیز پیگیر آن است.

آذربایجان‌غربی مجموعه‌ای از ظرفیت‌های کم‌نظیر در حوزه مرز، تجارت، لجستیک، گردشگری است

رحمانی افزود: احداث آزادراه مرند ـ ایواوغلی ـ چشمه‌ثریا نیز از دیگر طرح‌های مهم استان است که اقدامات اولیه برای جذب پیمانکار آن در حال انجام است و در این زمینه، تفاهم اولیه با وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قطعات مختلف مسیر انجام شده و مذاکرات برای تعیین تکلیف و آغاز عملیات اجرایی ادامه دارد.

استاندار آذربایجان غربی گفت: این مسیر با اتصال محورهای مرزی و تجاری، نقش مهمی در تکمیل کریدورهای ارتباطی استان و ارتقای ظرفیت ترانزیتی کشور خواهد داشت.

وی یاد آور شد: آذربایجان‌غربی مجموعه‌ای از ظرفیت‌های کم‌نظیر در حوزه مرز، تجارت، لجستیک، گردشگری، میراث فرهنگی و آثار تاریخی را در خود جای داده است؛ بارگاه شمس تبریزی، جاذبه‌های طبیعی و تاریخی و موقعیت ویژه مرزی، تنها بخشی از این توانمندی‌هاست.

مسیر ایواوغلی ـ بازرگان در نیمه نخست سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید

وی گفت: متأسفانه آذربایجان‌غربی با عقب‌ماندگی‌های قابل توجهی مواجه است که رفع آنها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست؛ اما اقدامات و طرح‌های آغازشده در سال‌های آینده به‌تدریج آثار و نتایج خود را در روند توسعه استان نشان خواهد داد.

وی با بیان اینکخ مسیر ایواوغلی ـ بازرگان در نیمه نخست سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید، افزود: افتتاح بیمارستان ارومیه با افزایش ظرفیت تخت‌های بیمارستانی، ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه خدمات سلامت، یکی دیگر از اتفاقات مهم استان خواهد بود.

رحمانی افزود: در حوزه کشاورزی نیز پایاب اراضی در شوط به بهره‌برداری رسیده و در روزهای آینده طرح پایاب دشت بادین‌آباد پیرانشهر افتتاح خواهد شد؛ با اجرای این طرح‌ها، زمینه توسعه صنایع وابسته و تکمیل زنجیره ارزش فراهم می‌شود و می‌توان به نتایج مؤثر اقتصادی و اشتغال‌زایی دست یافت.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: خوشحالیم که حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و در همین راستا، پویش «رود روان» با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و مردم راه‌اندازی شد و همکاری‌های ارزشمندی در این زمینه شکل گرفت.

استاندار آذربایجان غربی گفت: لایروبی و ساماندهی رودخانه‌ها باید با جدیت دنبال شود؛ چراکه در صورت وقوع بارندگی، احتمال بروز خسارت وجود دارد.