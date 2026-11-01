به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن دیباجی شامگاه یکشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: قدرت واقعی ملت ایران در کنار ظرفیت‌های راهبردی و ژئوپلیتیکی کشور، به ایمان، اعتقادات دینی و توکل به خداوند متعال وابسته است.

وی افزود: دشمنان با وجود همه فشارها و توطئه‌ها، در برابر اراده و ایستادگی ملت ایران ناگزیر به عقب‌نشینی خواهند شد.

حجت‌الاسلام دیباجی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از ذخایر انرژی جهان در این منطقه قرار دارد و کشورهای اروپایی نیز به منابع نفت و گاز، مسیرهای راهبردی و بازارهای اقتصادی این منطقه نیازمند هستند و از سوی دیگر، بخش مهمی از بازار فروش تسلیحات و محصولات صنعتی کشورهای غربی نیز در همین منطقه قرار دارد.

وی ادامه داد: وابستگی اقتصادی و صنعتی کشورهای غربی به منابع انرژی و ظرفیت‌های منطقه، واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و همین موضوع موجب می‌شود در محاسبات خود ناگزیر از در نظر گرفتن جایگاه و قدرت کشورهای این منطقه باشند.

نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه روح‌الله استان مرکزی تاکید کرد: آنچه می‌تواند ملت ایران را در این میدان به پیروزی برساند، قدرتی فراتر از همه قدرت‌های مادی و آن قدرت خداوند متعال است و اعتقاد ما این است که خداوند بزرگ‌ترین قدرت است.

وی با اشاره به مواضع رهبران جبهه مقاومت و تأکید آنان بر اتکا به قدرت الهی افزود: تفاوت اساسی جبهه حق با دشمنان در این است که مؤمنان علاوه بر توانمندی‌های مادی، به قدرت لایزال الهی تکیه دارند و کسی که خداوند را پشتیبان خود بداند، در برابر فشارها و تهدیدها تسلیم نخواهد شد.

حجت‌الاسلام دیباجی با اشاره به ارزیابی یکی از سفیران پیشین انگلیس در تهران از تاریخ ایران گفت: این دیپلمات با اشاره به حوادث و بحران‌های متعددی که در طول تاریخ بر ملت ایران تحمیل شده، از این موضوع ابراز شگفتی کرده بود که چرا ایران با وجود آن همه دشواری، نه‌تنها از میان نرفته، بلکه روزبه‌روز قدرتمندتر شده است.

نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه روح‌الله استان مرکزی بیان کرد: پاسخ این پرسش را باید در باورها و اعتقادات ملت ایران جست‌وجو کرد؛ ملت ایران صاحب اعتقاد، هویت دینی و باورهای عمیق مذهبی است و اعتقاد به امامت، ولایت و اهل‌بیت(ع) از مهم‌ترین پشتوانه‌های معنوی این ملت به شمار می‌رود.

وی گفت: ایران سرزمین اهل‌بیت(ع) و مهد محبت به خاندان عصمت و طهارت است و ملت ایران با عشق به اهل‌بیت(ع) و فرهنگ ایثار و شهادت در مسیر اعتقادات خود ایستادگی می‌کند و همین پشتوانه اعتقادی موجب شده است که این ملت در برابر حوادث و تهدیدهای بزرگ تاریخی مقاومت کند.

حجت‌الاسلام دیباجی تاکید کرد: ایران در باور شیعیان جایگاهی ویژه دارد و به‌عنوان خانه شیعه شناخته می‌شود؛ کشوری که ممکن است در مسیر خود با آسیب‌ها و دشواری‌هایی مواجه شود، اما به لطف الهی و عنایت حضرت ولی‌عصر(عج) از گزند نابودی مصون خواهد ماند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه روح‌الله استان مرکزی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و حضور اجتماعی مردم گفت: حضور آگاهانه و وحدت مردم، علاوه بر تقویت جبهه داخلی، دشمنان را در دستیابی به اهداف خود ناامید می‌کند و این انسجام باید با تقویت معنویت، دعا و توسل استمرار یابد.

وی افزود: زمانی که انسان در مسیر حق حرکت کند و به وعده الهی اعتماد داشته باشد، نباید در برابر تهدیدها و قدرت‌نمایی دشمنان دچار ترس و ناامیدی شود؛ چراکه قدرت خداوند فراتر از همه قدرت‌های ظاهری است و اتکا به این قدرت، زمینه‌ساز امید، مقاومت و پیروزی خواهد بود.