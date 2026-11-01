امام جمعه تبریز: آذربایجان سهم بزرگی در فقاهت جهان تشیع دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احمد مطهری‌اصل، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی و امام جمعه تبریز، روز یکشنبه در مراسم بزرگداشت چهل‌وهفتمین سالگرد شهادت آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی، با اشاره به جایگاه علمی و مبارزاتی این شهید، بر نقش علمای آذربایجان در تاریخ تشیع تأکید کرد.

وی با تجلیل از عالمان و فقهای برجسته این منطقه اظهار کرد: اگر سهم فقها و علمای تبریز و آذربایجان از پهنه فقاهت شیعه حذف شود، بخش بزرگی از بدنه فقهی جهان تشیع خالی خواهد ماند. این خطه در طول تاریخ خاستگاه شخصیت‌های برجسته علمی، فلسفی و مجاهدان راه اسلام و اهل‌بیت(ع) بوده است.

امام جمعه تبریز در ادامه به ابعاد علمی و پژوهشی شهید قاضی طباطبایی اشاره کرد و گفت: این شهید با تسلط علمی و فقهی خود، در کتاب منتشرشده، برخی روایات ضعیف و مطالب متعارض با عقل، علم و اصول اسلامی را با دقت بررسی و با استدلال‌های عقلی و روایی نقد کرده است.

مطهری‌اصل این تلاش‌های علمی را نشان‌دهنده گستره دانش و بینش عمیق شهید قاضی طباطبایی دانست و افزود: علمای بزرگ شیعه همواره در صیانت از معارف اصیل دین، روایات معتبر را با معیارهای دقیق علمی و عقلی از مطالب نامعتبر تفکیک کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به سابقه مبارزات انقلابی مردم تبریز در دوران رژیم پهلوی، بر ضرورت حفظ جایگاه، حرمت و استقلال حوزه‌های علمیه و تکریم مرجعیت و روحانیت تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه حوزه علمیه تبریز و آذربایجان باید همچون گذشته پناهگاه مردم باشد، خاطرنشان کرد: حوزه‌های علمیه باید مرکز نشر معارف اهل‌بیت(ع) و کانون بصیرت‌افزایی جوانان و دانشگاهیان باشند.

مطهری‌اصل در پایان با یادآوری نقش مردم تبریز در رویدادهای مهم تاریخ انقلاب اسلامی، به‌ویژه حماسه ۲۹ بهمن، بر تداوم راه شهدای انقلاب، شهدای محراب و شهدای جبهه مقاومت تأکید کرد.