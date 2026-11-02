خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی: بیست‌ودو مهر گذشت، اما پرسش‌هایی که سیلاب آن روز در کرج به جا گذاشت هنوز بی‌پاسخ مانده است. آب از کدام مسیر آمد؟ آیا بخشی از شهر در جایی ساخته شده که روزگاری رودخانه از آن می‌گذشت؟

این پرسش‌ها وقتی جدی‌تر شد که مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از مسیرهای قدیمی عبور و پخش سیلاب در کرج، از جمله حوالی بلوار طالقانی، گفت و تأکید کرد که این مسیرها باید در طرح‌های توسعه شهری دیده شوند. اشاره او به قرار گرفتن شهرک اداری کرج در مسیر روان‌آب‌ها، پرسشی را پیش کشید که پاسخش فقط در اختیار یک دستگاه نبود.

برای شنیدن دیدگاه مدیریت بحران، سراغ «محمدرضا فلاح‌نژاد» رفتیم؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز و جانشین اول استاندار در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان. از وی درباره بررسی ادعای مطرح‌شده درباره شهرک اداری و سهم شرکت آب منطقه‌ای در این بررسی پرسیدیم.

آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگوی ما با اوست.

*در مصاحبه اخیر خبرگزاری مهر با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز، موضوع قرار گرفتن شهرک اداری کرج در مسیر رودخانه عظیمیه مطرح شد. آیا مدیریت بحران نیز این موضوع را بررسی کرده است؟

من مصاحبه شما با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز را مشاهده کردم. به همین دلیل، در جلسه‌ای که درباره محدوده کوه نور و عظیمیه برگزار کردیم، مصوبه‌ای داشتیم که بر اساس آن، شرکت آب منطقه‌ای استان البرز به‌عنوان متولی رودخانه‌ها و مسیرهای آبی، این ادعا را بررسی کند.

*در صورت تأیید قرار گرفتن شهرک اداری در مسیر رودخانه عظیمیه، چه اقدامی باید انجام شود؟

اگر مشخص شود مسیر مورد اشاره، مسیر رودخانه بوده است، شرکت آب منطقه‌ای باید در این زمینه اقدام کند. این اقدام می‌تواند در راستای آزادسازی مسیر رودخانه باشد یا اینکه با شهرداری کرج هماهنگی صورت گیرد تا پروژه‌های جمع‌آوری سیلاب و مدیریت آب‌های سطحی اجرا شوند.

*در صورت نیاز به اجرای طرح‌های مدیریت آب‌های سطحی، چه راهکارهایی می‌تواند در این محدوده مورد استفاده قرار گیرد؟

راهکارهای مختلفی برای این موضوع وجود دارد. از جمله می‌توان به احداث چاه‌های جذبی، حوضچه‌های آرامش و اجرای پروژه‌های مختلف برای جمع‌آوری و مدیریت سیلاب و آب‌های سطحی اشاره کرد. انتخاب راهکار مناسب به شرایط منطقه و بررسی‌های انجام‌شده بستگی دارد.

*مسئولیت بررسی احتمال ایجاد اختلال در مسیر رودخانه‌ها به‌واسطه اجرای پروژه‌های عمرانی بر عهده کدام دستگاه‌هاست؟

منابع طبیعی در حوزه وظایف و مسئولیت‌های خودش و شرکت آب منطقه‌ای نیز در حوزه تخصصی مربوط به رودخانه‌ها و مسیرهای آبی، این موضوعات را بررسی می‌کنند و تذکرات لازم را به مدیران پروژه می‌دهند.

*با توجه به اینکه اجرای کنارگذر شمالی با مشارکت شهرداری کرج و وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است، در صورت مشاهده تخلف یا اجرای غیرفنی در این پروژه چه اقدامی صورت می‌گیرد؟

این پروژه هم از سوی شهرداری کرج و هم وزارت راه و شهرسازی در حال اجراست. اگر تخلفی رخ داده باشد یا بخشی از عملیات به‌صورت غیرفنی انجام شده باشد، دستگاه‌های تخصصی موضوع را بررسی و به مدیران پروژه اعلام می‌کنند تا برای رفع مشکل اقدام شود.

*آیا مدیریت بحران استانداری البرز نیز درباره مخاطرات احتمالی کنارگذر شمالی با دستگاه مجری پروژه مکاتبه داشته است؟

بله، ما معمولاً در جریان اجرای پروژه‌ها موضوعات مرتبط با کاهش خطر را پیگیری می‌کنیم. درباره کنارگذر شمالی نیز با توجه به اینکه مدت‌هاست عملیات اجرایی آن ادامه دارد، با مدیرعامل شرکت زیرساخت مکاتبه کرده‌ایم و خواسته‌ایم پیوست کاهش خطر این پروژه را تهیه و نسخه‌ای از آن را در اختیار مدیریت بحران استان قرار دهد.

*در پیوست کاهش خطر کنارگذر شمالی چه موضوعاتی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

باید مشخص شود این کنارگذر در برابر سیلاب چه رفتاری خواهد داشت و وضعیت آن در مواجهه با حریق چگونه است. همچنین باید سناریوهای احتمالی مانند وقوع ترافیک و حوادثی که ممکن است به حریق‌های متوالی منجر شوند، بررسی شود.

مخاطرات دیگری مانند فرونشست زمین و سایر بحران‌های احتمالی نیز باید در این پیوست مورد توجه قرار گیرد.

*در صورت شناسایی نقص یا ایراد در مطالعات و اجرای پروژه، چه اقدامی از سوی مدیریت بحران مطالبه خواهد شد؟

*اگر در بررسی‌ها نقصی وجود داشته باشد، باید برای رفع آن اقدام شود. درخواست ما این است که مخاطرات پروژه به‌درستی بررسی شود تا زیرساختی که با هدف اجرای کار عمرانی و ارائه خدمات به مردم احداث می‌شود، در آینده خود موجب ایجاد آسیب، حادثه یا بحران نشود.

*به پل B1 کرج برسیم؛ این پل در جریان حمله آمریکا تخریب شد و بازسازی آن با تأخیر حدود شش تا هفت‌ماهه مواجه شده است. آیا با توجه به ابعاد این سازه، احتمال ریزش یا بروز حادثه در شرایط فعلی وجود دارد؟

درباره اینکه آیا در شرایط فعلی امکان تخریب یا ریزش این پروژه وجود دارد یا خیر، مدیران خود پروژه، شرکت آزادراه و ناظران فنی آن مسئول نظارت هستند و این موارد را بررسی می‌کنند.

ما نیز در مدیریت بحران موضوع را پیگیری کرده و گزارش‌هایی دریافت کرده‌ایم. شرکت مسئول ساخت، نگهداری و بهره‌برداری توضیحاتی ارائه کرده و اعلام کرده است که نسبت به این موضوع توجه و نظارت لازم وجود دارد.

*مدیریت بحران برای بررسی ایمنی پل B1 چه اقدامی انجام داده و چه مطالبه‌ای از شرکت مسئول پروژه داشته است؟

مطالبه ما همان تهیه پیوست کاهش خطر است که از مدیرعامل شرکت ساخت، نگهداری و بهره‌برداری درخواست کرده‌ایم. تأکید کرده‌ایم که برای این پل و کل کنارگذر شمالی، مخاطرات مختلف از جمله احتمال ریزش، سیلاب و فرونشست زمین بررسی شود و پیوست کاهش خطر آن تهیه و به مدیریت بحران ارائه شود.

*آیا پل B1 نیز به‌صورت مشخص در این مطالعات و پیوست کاهش خطر قرار می‌گیرد؟

بله، پل B1 نیز به‌طور طبیعی مشمول همین موضوع است و باید در چارچوب پیوست کاهش خطر کل کنارگذر شمالی مورد بررسی قرار گیرد.

*شرکت مسئول ساخت، نگهداری و بهره‌برداری کنارگذر شمالی درباره درخواست مدیریت بحران چه پاسخی داده است؟

این شرکت در پاسخ به مکاتبه ما به‌صورت کتبی اعلام کرده است که پیوست کاهش خطر پروژه در حال تهیه است.