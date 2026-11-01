الهیاری: ملت ایران با وحدت و بصیرت پشت سر رهبری ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد الهیاری شامگاه یکشنبه در تجمع مردم در میدان امام خمینی(ره) بوشهر، با اشاره به حوادث و آزمون‌های پیش روی ملت ایران، حضور مستمر مردم در میدان را نشانه بصیرت، وفاداری و پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.

وی با اشاره به گذشت ماه‌ها از حضور مردم در اجتماعات مردمی اظهار داشت: ملت ایران در آزمون بزرگی قرار گرفته است و باید با هوشیاری و بصیرت، مراقب توطئه‌های دشمن و تلاش‌های او برای ایجاد اختلاف و تفرقه باشد.

مدیر مرکز اسلامی استان بوشهر با تأکید بر ضرورت تجدید عهد با حضرت ولی‌عصر(عج) افزود: مردم ایران بر عهد خود با امام زمان(عج) پایبند هستند و پشت سر نایب ایشان خواهند ماند. این حضور، بیانگر آمادگی ملت برای ایفای نقش در مسیر تحقق حکومت مهدوی است.

الهیاری با اشاره به وعده الهی درباره پیروزی جبهه حق تصریح کرد: سنت الهی بر پیروزی حق استوار است و مؤمنان نباید در مسیر خود دچار شک و تردید شوند. وی همچنین با ابراز امیدواری نسبت به آینده جبهه مقاومت، بر ایستادگی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، وحدت و همدلی را از مهم‌ترین نیازهای امروز جامعه دانست و گفت: دشمن به دنبال سوءاستفاده از اختلافات و ایجاد شکاف میان مردم است؛ ازاین‌رو، حفظ اتحاد ملی، حمایت از مسئولان و پشتیبانی از جبهه مقاومت باید مورد توجه همگان باشد.

مدیر مرکز اسلامی استان بوشهر همچنین با اشاره به مطالبه مردم برای پاسخ‌گویی به عاملان شهادت رهبر شهید، بر ضرورت پیگیری موضوع انتقام تأکید کرد و خواستار توجه مسئولان و فرماندهان نظامی و امنیتی به این مطالبه شد.

الهیاری در پایان با تأکید بر تداوم حمایت مردم از رهبری، با اشاره به سخنان شهید آیت‌الله بهشتی درباره آمریکا، خطاب به دولت این کشور گفت: «آمریکا از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر» و سخنان خود را با شعار «مرگ بر آمریکا» به پایان رساند.