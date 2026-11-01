به گزارش خبرنگار مهر، میثم افشار شامگاه یکشنبه در نشست با معاونان و رؤسای اداری جمعیت هلال‌احمر کردستان با اشاره به موقعیت راهبردی این استان اظهار کرد: هلال‌احمر در جایگاه بسیار مهمی از کشور قرار دارد و در واقع سپر مقاومت کشور است؛ از این رو مسئولیت این مجموعه در ارائه خدمات امدادی و آمادگی برای مواجهه با حوادث و بحران‌ها دوچندان می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه امدادگران در مدیریت حوادث افزود: نیروهای هلال‌احمر در خط مقدم عملیات امدادی قرار دارند و امدادگران این مجموعه همواره با عشق، تعهد و روحیه ایثارگری تا آخرین لحظه در میدان خدمت حضور پیدا می‌کنند.

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های آموزش امدادگران بیان کرد: آموزش‌ها باید جنبه کاربردی داشته باشند و با بهره‌گیری از ظرفیت شبیه‌سازها به‌گونه‌ای طراحی شوند که اعضا بتوانند در شرایط واقعی حادثه، تصمیم‌گیری درست و عملکرد مؤثر داشته باشند.

افشار همچنین توسعه ارتباط با خانه‌های هلال و تقویت شبکه امدادرسانی در محلات را ضروری دانست و گفت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی و گسترش شبکه محلی امداد و نجات می‌تواند سرعت پاسخگویی به حوادث را افزایش دهد.

رزمایش‌های واقعی آمادگی عملیاتی امدادگران را افزایش می‌دهد

وی ساماندهی فرماندهان میدانی، برگزاری رزمایش‌های نزدیک به شرایط واقعی بحران و افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف را از الزامات ارتقای آمادگی عملیاتی جمعیت هلال‌احمر عنوان کرد.

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر در ادامه بر لزوم تقویت و ساماندهی حوزه‌های جوانان، داوطلبان و شعب تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی منسجم برای آماده‌سازی نیروها و اعضای این مجموعه شد.

افشار خاطرنشان کرد: مجموعه هلال‌احمر باید به سطحی از آمادگی، هماهنگی و توان عملیاتی برسد که در زمان وقوع حوادث احتمالی بتواند با حداکثر ظرفیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد میدان خدمت‌رسانی شود.

وی، از بخش‌های مختلف امدادی، درمانی و اداری جمعیت هلال‌احمر بازدید کرد و بر ضرورت ارتقای توان عملیاتی و تقویت ظرفیت‌های امدادرسانی استان تأکید کرد.

وی در این سفر از ساختمان اداری جمعیت هلال‌احمر استان، انبارهای امدادی، پناهگاه اضطراری، داروخانه، مرکز بهداشت، درمان و توانبخشی و مرکز پاسخگویی اضطراری (EOC) بازدید کرد.

بازدید از پایگاه امدادی شهید کوهسار فاتحی شهرستان کامیاران و مراکز اداری جمعیت هلال‌احمر در شهرستان‌های دهگلان و سنندج نیز از دیگر برنامه‌های سفر دبیرکل هلال‌احمر به کردستان بود.