به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که گفت‌وگوی خوبی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی داشته و در این تماس درباره ایران تبادل نظر کرده است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که پیش‌تر رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی از فشار نتانیاهو بر ترامپ برای ازسرگیری حملات نظامی علیه ایران خبر داده بودند.

ترامپ در ادامه لاف زنی های خود علیه ایران مدعی شد: بدنبال شخصی در ایران می گردم که با او مذاکره کنم.

وی همچنین مدعی شد که به دنبال پایان دادن به جنگ با ایران است.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد که جنگ علیه ایران «به‌زودی زود» به پایان خواهد رسید و واشنگتن در جریان عملیات نظامی خود، توانمندی‌های هسته‌ای و ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم ایران را هدف قرار داده و نابود کرده است.

ترامپ با اشاره به استفاده از بمب‌افکن‌های راهبردی «بی-۲» برای حمله به «توانمندی‌های هسته‌ای ایران» ادعا کرد که تهران هنوز از ابعاد خسارت‌هایی که متحمل شده، آگاه نیست.

وی همچنین مدعی شد که آمریکا در عملیات موسوم به «چکش نیمه‌شب» و «خشم حماسی»، توانایی ایران برای غنی‌سازی اورانیوم را از بین برده است.

رئیس‌جمهور آمریکا با دفاع از تصمیم خود برای جنگ افروزی در غرب آسیا به دلیل آنچه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواند، دستور ورود نظامی به این منطقه را صادر کرده است.

او همچنین توافق هسته‌ای با ایران را «بسیار بد» توصیف کرد و مدعی شد: اگر از این توافق خارج نمی‌شد، ایران اکنون به سلاح هسته‌ای دست یافته بود.

ترامپ در بخش دیگری از اظهارات خود درباره پیامدهای اقتصادی جنگ گفت: افزایش قیمت نفت، بهایی ناچیز در برابر تضمین امنیت آمریکا و جهان است.

وی همچنین مدعی شد دستاوردهای واشنگتن از ونزوئلا به‌تنهایی ۱۰ برابر هزینه جنگ علیه ایران بوده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ترامپ از یک سو مدعی نابودی توانمندی‌های هسته‌ای و غنی‌سازی ایران است و از سوی دیگر، همچنان ادامه جنگ را با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توجیه می‌کند.

او در عین حال بدون ارائه جزئیات یا جدول زمانی مشخص، از پایان قریب‌الوقوع جنگ سخن گفته است.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه ادعا کرد: روسیه و چین از ایالات متحده جاسوسی می‌کنند، اما واشنگتن نیز اقدامات مشابهی انجام می‌دهد.

او همچنین حزب دموکرات را به معرفی افراد «تندرو» در چندین ایالت متهم کرد.

ترامپ با ادعای اینکه می‌توانسته جنگ ویتنام را ظرف یک هفته و جنگ افغانستان را در مدت‌زمانی کوتاه به پیروزی برساند، مدعی شد: تنها دلیل پایان نیافتن جنگ با ایران این است که من آدم خوبی هستم و نمی خواهم افراد زیادی کشته شوند!