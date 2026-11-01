به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «الیعزر ماروم»، فرمانده سابق نیروی دریایی رژیم صهیونیستی و پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی بگین ـ سادات، در گفت‌وگو با رادیو ۱۰۳ اف‌ام این رژیم گفت که هرگونه حمله جدید به ایران، دستاورد ملموسی در پرونده هسته‌ای این کشور به همراه نخواهد داشت.

وی تأکید کرد که مگر آنکه اطلاعات دقیقی از حرکت قریب‌الوقوع ایران به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای وجود داشته باشد. در شرایط فعلی نباید حمله دیگری علیه ایران انجام شود.

ماروم در این باره گفت: «به نظر من، زیان چنین حمله‌ای بیشتر از منفعت آن خواهد بود و در حال حاضر حمله را توصیه نمی‌کنم.»

این مقام نظامی سابق رژیم صهیونیستی همچنین با اشاره به اهمیت پرونده هسته‌ای برای تهران گفت که ایران این موضوع را به‌عنوان یک برگ اصلی در اختیار دارد و از آن صرف‌نظر نخواهد کرد.

وی در ادامه هشدار داد که حتی یک حمله محدود آمریکا نیز ممکن است با واکنش ایران علیه تأسیسات سوخت و انرژی همراه شود؛ اقدامی که به گفته او می‌تواند موجب افزایش قیمت جهانی انرژی و دشوارتر شدن پایان دادن به رویارویی شود.