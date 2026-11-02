خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: پاییز که به دشت‌های کوهدشت می‌رسد، باغ‌های انار «تنگ سیاب» رنگ دیگری به خود می‌گیرند. شاخه‌هایی که ماه‌ها زیر بار میوه‌های سبز و نارس خم شده بودند، حالا میزبان انارهای سرخ و رسیده‌اند؛ دانه‌هایی که حاصل یک سال مراقبت، آبیاری، هرس و رسیدگی باغداران هستند و در روزهای برداشت، دسترنج آنان را از دل باغ به سمت بازارهای مصرف روانه می‌کنند.

پاییز در تنگ سیاب؛ فصل به بار نشستن یک سال تلاش

در این منطقه، برداشت انار تنها یک فعالیت فصلی کشاورزی نیست؛ بخشی از چرخه معیشت خانواده‌هایی است که زندگی و درآمدشان با باغ‌های انار گره خورده است. از نخستین ساعات روز، باغداران و اعضای خانواده در میان ردیف درختان مشغول چیدن محصول می‌شوند. سبدها و جعبه‌ها یکی پس از دیگری از انارهای سرخ پر می‌شوند و کارگران فصلی نیز در کنار صاحبان باغ، برای جمع‌آوری محصولی که ماه‌ها چشم‌انتظار رسیدنش بوده‌اند، تلاش می‌کنند.

«تنگ سیاب» در چنین روزهایی تصویری زنده از پیوند کار، زمین و اقتصاد محلی را به نمایش می‌گذارد؛ جایی که هر درخت، بخشی از سرمایه یک خانواده و هر انار، نتیجه ماه‌ها تلاش و امید است. کیفیت محصول و استقبال خریداران، نویدبخش بازاری پررونق برای باغداران است، اما در پشت این رونق، پرسش مهمی نیز وجود دارد: آیا زیرساخت‌های لازم برای حفظ کیفیت، بسته‌بندی و فرآوری این حجم از محصول به اندازه ظرفیت تولید منطقه توسعه یافته است؟

از باغ خانوادگی تا اشتغال کارگران فصلی

یکی از باغداران منطقه «تنگ سیاب» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از فعالیت خانوادگی در برداشت انار سخن می‌گوید؛ فعالیتی که در کنار اعضای خانواده، زمینه اشتغال تعدادی از کارگران فصلی را نیز فراهم کرده است.

او که دو هکتار باغ انار در این منطقه دارد، توضیح می‌دهد بخش مهمی از عملیات برداشت با مشارکت اعضای خانواده انجام می‌شود، اما به دلیل حجم محصول و ضرورت جمع‌آوری به‌موقع آن، از نیروی کار کمکی نیز استفاده می‌کند. به گفته این باغدار، ۱۰ کارگر در فصل برداشت به او کمک می‌کنند تا انارها در زمان مناسب از درخت جدا و برای عرضه به بازار آماده شوند.

ملس «تنگ سیاب»؛ کیفیتی که در بازار شناخته شده است

در میان باغداران «تنگ سیاب»، کیفیت انار منطقه یکی از موضوعاتی است که بارها مورد تأکید قرار می‌گیرد. رنگ سرخ دانه‌ها، طعم مطلوب و ویژگی‌های ظاهری میوه از جمله عواملی است که به گفته تولیدکنندگان، انار این منطقه را به محصولی پرطرفدار در میان خریداران تبدیل کرده است.

یکی دیگر از باغداران «تنگ سیاب» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ویژگی‌های محصول این منطقه، انارهای تولیدشده را از نظر کیفیت، طعم و رنگ، مرغوب توصیف می‌کند. او به‌ویژه بر ظرفیت رقم ملس تأکید دارد و معتقد است این رقم به دلیل کیفیت مطلوب و رنگ دانه‌های خود، قابلیت معرفی و عرضه در بازارهای گسترده‌تر کشور را دارد.

از نگاه باغداران، کیفیت محصول زمانی می‌تواند به یک مزیت اقتصادی پایدار تبدیل شود که در کنار تولید مناسب، امکان عرضه هدفمند آن نیز فراهم باشد. محصولی که در باغ از ویژگی‌های مطلوب برخوردار است، اگر بدون درجه‌بندی و بسته‌بندی مناسب به بازار برسد، ممکن است نتواند متناسب با کیفیت واقعی خود قیمت‌گذاری شود.

در واقع، ویژگی‌های طبیعی انار تنگ سیاب سرمایه‌ای برای توسعه بازار این محصول به شمار می‌رود؛ سرمایه‌ای که حفظ آن به شیوه برداشت، نحوه حمل‌ونقل، شرایط نگهداری و چگونگی عرضه وابسته است. هرگونه آسیب به میوه در زمان چیدن یا انتقال، می‌تواند بخشی از کیفیت ظاهری و ارزش تجاری آن را کاهش دهد.

روزی خانواده‌هایی که با درختان انار گره خورده است

در «تنگ سیاب»، باغ انار برای بسیاری از خانواده‌ها تنها یک دارایی کشاورزی نیست؛ منبع اصلی درآمد و پشتوانه معیشتی آنان به شمار می‌رود. سال زراعی باغدار با امید به برداشت محصول آغاز می‌شود و بسیاری از هزینه‌های زندگی، برنامه‌های خانوادگی و تصمیم‌های اقتصادی او به نتیجه همین تلاش چندماهه وابسته است.

یکی دیگر از باغداران این منطقه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش باغ در تأمین زندگی خانواده‌اش، از داشتن این زمین و محصولی که هر سال از آن برداشت می‌کند، ابراز رضایت و قدردانی می‌کند. برای او، باغ انار فقط محل تولید میوه نیست؛ سرمایه‌ای است که امکان ادامه زندگی و تأمین روزی خانواده را فراهم کرده است.

حلقه مفقوده زنجیره تولید؛ صنایع تبدیلی و بسته‌بندی

با وجود ظرفیت قابل توجه تولید و کیفیت مطلوب انار «تنگ سیاب»، باغداران همچنان با مشکلاتی در مرحله پس از برداشت روبه‌رو هستند. یکی از مهم‌ترین این مشکلات، نبود صنایع تبدیلی و بسته‌بندی در منطقه است؛ مسئله‌ای که می‌تواند مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت اقتصادی این محصول شود.

یکی از باغداران «تنگ سیاب» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت ایجاد واحدهای مرتبط با فرآوری و بسته‌بندی انار، نبود این زیرساخت‌ها را از مشکلات اصلی تولیدکنندگان عنوان می‌کند. او معتقد است مسئولان استانی باید از نزدیک به منطقه بیایند، شرایط باغداران را ببینند و مسائل و مطالبات آنان را از زبان خود تولیدکنندگان بشنوند.

این مطالبه از آن جهت اهمیت دارد که تولید محصول، تنها مرحله نخست فعالیت اقتصادی در بخش کشاورزی است. پس از برداشت، انار باید جمع‌آوری، تفکیک، درجه‌بندی، بسته‌بندی و در شرایط مناسب نگهداری شود تا با کمترین افت کیفیت به دست مصرف‌کننده برسد. در صورت وجود واحدهای فرآوری، بخشی از محصول نیز می‌تواند به فرآورده‌های متنوع تبدیل شود و ارزش افزوده بیشتری برای منطقه ایجاد کند.

نبود چنین زیرساخت‌هایی، دست باغدار را در مدیریت زمان و شیوه عرضه محصول محدود می‌کند. هنگامی که حجم زیادی از انار در یک بازه زمانی مشخص آماده برداشت می‌شود، تولیدکننده ناچار است محصول خود را در همان شرایط موجود به بازار عرضه کند. در چنین وضعیتی، قدرت چانه‌زنی باغدار در برابر خریداران عمده می‌تواند کاهش یابد؛ به‌ویژه اگر امکان نگهداری محصول یا عرضه تدریجی آن فراهم نباشد.

صنایع تبدیلی و بسته‌بندی می‌توانند بخشی از این محدودیت را برطرف کنند. وجود واحدهای درجه‌بندی و بسته‌بندی، امکان تفکیک محصول بر اساس اندازه، کیفیت و ویژگی‌های ظاهری را فراهم می‌کند و به عرضه انار در قالب‌های متناسب با بازارهای مختلف کمک خواهد کرد. همچنین توسعه سردخانه‌ها و امکانات نگهداری، می‌تواند از فشار عرضه هم‌زمان محصول بکاهد و فرصت بیشتری برای بازاریابی و فروش فراهم آورد.

از سوی دیگر، فرآوری انار و تولید محصولاتی مانند آب انار، کنسانتره و دیگر فرآورده‌های مرتبط، ظرفیت تازه‌ای برای استفاده از محصولاتی ایجاد می‌کند که ممکن است از نظر شکل و ظاهر برای عرضه تازه‌خوری مناسب نباشند. این شیوه می‌تواند از هدررفت بخشی از تولید جلوگیری کند و زمینه استفاده اقتصادی از محصول را در بخش‌های مختلف فراهم سازد.

خریداران از راه می‌رسند؛ انار تنگ سیاب فراتر از بازار محلی

کیفیت انار «تنگ سیاب» تنها در گفته‌های باغداران خلاصه نمی‌شود؛ حضور خریداران عمده از نقاط مختلف و انتقال محصول به استان‌های دیگر، نشانه‌ای از شناخته‌شدن این محصول در شبکه توزیع و بازار مصرف است.

در روزهای برداشت، خریداران عمده به منطقه می‌آیند تا محصول را از نزدیک بررسی و برای خرید و انتقال آن به بازارهای مقصد اقدام کنند. این شیوه خرید مستقیم، امکان ارتباط میان تولیدکننده و خریدار را فراهم می‌کند و بخشی از محصول بدون عبور از مراحل متعدد واسطه‌گری، از باغ به شبکه توزیع منتقل می‌شود.

یکی از خریداران عمده انار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خرید محصول از باغ‌های «تنگ سیاب» می‌گوید انارهای خریداری‌شده را به مرکز استان لرستان و همچنین استان‌های دیگر منتقل می‌کند. او کیفیت انار این منطقه را مطلوب ارزیابی می‌کند و معتقد است محصول «تنگ سیاب» از نظر مرغوبیت، جایگاه قابل توجهی در میان انارهای عرضه‌شده به بازار دارد.

حضور خریداران خارج از استان نیز نشان می‌دهد بازار این محصول به محدوده جغرافیایی کوهدشت محدود نمانده است. یکی از خریداران عمده که از شوشتر برای تهیه انار به «تنگ سیاب» آمده، هدف خود را خرید عمده محصول عنوان می‌کند؛ موضوعی که از ارتباط بازارهای استان خوزستان با ظرفیت تولید این منطقه حکایت دارد.

خریدار دیگری نیز که از استان خوزستان به «تنگ سیاب» آمده است، می‌گوید هر سال برای خرید انار این منطقه اقدام می‌کند و از کیفیت محصول رضایت دارد. استمرار خرید سالانه از سوی برخی مشتریان، می‌تواند نشانه‌ای از شکل‌گیری اعتماد تجاری میان تولیدکنندگان و خریداران باشد؛ اعتمادی که بر پایه تجربه خرید، کیفیت محصول و امکان تأمین انار در فصل برداشت شکل گرفته است.

توسعه بازار انار «تنگ سیاب» باید در کنار تقویت زیرساخت‌های پس از برداشت دنبال شود. هر اندازه محصول با کیفیت یکنواخت‌تر، بسته‌بندی مناسب‌تر و هویت تجاری مشخص‌تری به بازار برسد، امکان حضور مؤثرتر در بازارهای دورتر و افزایش ارزش فروش آن نیز بیشتر خواهد شد.

کوهدشت؛ یکی از کانون‌های اصلی تولید انار لرستان

ظرفیت تولید انار در «تنگ سیاب» را باید در چارچوب جایگاه لرستان و شهرستان کوهدشت در تولید این محصول بررسی کرد. استان لرستان با حدود سه هزار و ۵۰۰ هکتار باغ انار و شهرستان کوهدشت با بیش از هزار و ۸۰۰ هکتار باغ، از مناطق مهم تولید انار در کشور به شمار می‌روند.

بر اساس این آمار، بخش قابل توجهی از سطح باغ‌های انار استان در شهرستان کوهدشت قرار دارد و همین موضوع جایگاه این شهرستان را در اقتصاد باغداری لرستان برجسته می‌کند. تمرکز سطح زیر کشت در این منطقه، علاوه بر اهمیت تولیدی، ضرورت توجه به زیرساخت‌های مرتبط با برداشت، نگهداری و عرضه محصول را نیز افزایش می‌دهد.

عبداللهی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهدشت، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط بارندگی امسال، از پیش‌بینی عملکرد مطلوب باغ‌های انار خبر می‌دهد. به گفته او، بارندگی‌های مناسب می‌تواند زمینه افزایش تولید را فراهم کند و برآوردها نشان می‌دهد عملکرد برداشت در هر هکتار امسال به بیش از ۳۵ تن برسد.

مدیر جهاد کشاورزی کوهدشت همچنین پیش‌بینی می‌کند که مجموع برداشت انار در این شهرستان از ۵۰ هزار تن فراتر برود؛ رقمی که در صورت تحقق، حجم قابل توجهی از محصول را برای عرضه به بازارهای داخلی و صادراتی فراهم خواهد کرد.

از بازارهای داخلی تا صادرات به کشورهای همسایه

مدیر جهاد کشاورزی کوهدشت درباره مقصد محصول تولیدی این شهرستان نیز توضیح می‌دهد که انار برداشت‌شده هم در بازارهای داخلی عرضه می‌شود و هم بخشی از آن ظرفیت صادرات به کشورهای همسایه را دارد.

عرضه محصول به بازارهای داخلی، نخستین مسیر فروش انار کوهدشت است؛ مسیری که با انتقال محصول به مرکز استان و دیگر استان‌ها، شبکه‌ای از خریداران و مصرف‌کنندگان را به باغ‌های تنگ سیاب پیوند می‌دهد. در کنار آن، صادرات می‌تواند افق گسترده‌تری برای فروش محصول ایجاد کند و زمینه حضور انار منطقه در بازارهای فرامرزی را فراهم آورد.

ضرورت عبور از تولیدمحوری به تکمیل زنجیره ارزش

آنچه از روایت باغداران، خریداران و مسئولان جهاد کشاورزی در «تنگ سیاب» به دست می‌آید، تصویری از ظرفیت بالای تولید در کنار برخی کاستی‌های زیرساختی است. از یک سو، باغ‌های گسترده، محصول باکیفیت، نیروی کار محلی و حضور خریداران از استان‌های مختلف، مزیت‌های مهم این منطقه هستند؛ از سوی دیگر، نبود صنایع تبدیلی و بسته‌بندی، یکی از مطالبات جدی تولیدکنندگان باقی مانده است.

این دو تصویر در کنار یکدیگر نشان می‌دهند که مرحله بعدی توسعه انار «تنگ سیاب»، صرفاً افزایش سطح زیر کشت یا بالا بردن میزان تولید نیست؛ بلکه باید بر تکمیل زنجیره ارزش محصول تمرکز شود. زنجیره‌ای که از تأمین نهاده و مراقبت از باغ آغاز می‌شود، با برداشت و جمع‌آوری ادامه می‌یابد و در مراحل درجه‌بندی، بسته‌بندی، نگهداری، فرآوری و فروش به پایان می‌رسد.

انار تنگ سیاب؛ فرصتی که نباید در فصل برداشت متوقف بماند

برداشت انار در «تنگ سیاب» هر سال با امید باغداران به فروش محصول و رونق بازار همراه است. امسال نیز بارندگی‌های مناسب و پیش‌بینی برداشت بیش از ۵۰ هزار تن انار در کوهدشت، چشم‌انداز مثبتی برای تولیدکنندگان ترسیم کرده است. حضور خریداران عمده از لرستان و استان‌های دیگر نیز نشان می‌دهد محصول این منطقه از ظرفیت لازم برای عرضه در بازارهای فراتر از محدوده محلی برخوردار است.

«تنگ سیاب» امروز محصولی دارد که از باغ‌های منطقه فراتر رفته و به بازارهای استان‌های دیگر راه پیدا کرده است؛ اما برای آنکه این محصول بتواند جایگاه اقتصادی متناسب با کیفیت و حجم تولید خود به دست آورد، باید مسیر آن از باغ تا بازار بازنگری شود.

یاقوت‌های سرخ کوهدشت، حاصل یک سال تلاش باغدارانی هستند که معیشت خود را به درختان انار سپرده‌اند. حمایت از این تلاش، تنها در تأمین نهاده یا افزایش تولید خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در فراهم‌کردن امکاناتی معنا پیدا می‌کند که محصول را با کمترین افت کیفیت و بیشترین ارزش اقتصادی به دست مصرف‌کننده برساند. اگر حلقه‌های مفقوده این زنجیره تکمیل شود، «تنگ سیاب» می‌تواند از یک منطقه پربار در فصل برداشت، به کانونی اثرگذار در تولید، فرآوری و تجارت انار تبدیل شود؛ مسیری که سود آن هم به باغدار می‌رسد و هم سهم بیشتری از ارزش محصول را در اقتصاد منطقه باقی می‌گذارد.