به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های یمنی، ارتش یمن از انجام حمله موشکی جدید علیه مواضع نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی در استان لحج یمن خبر دادند.

جزئیات بیشتری درباره نوع موشک‌ها، میزان خسارات و تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است.