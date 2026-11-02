به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی در بازدید از پروژه‌های نهضت ملی مسکن و طرح‌های فاضلاب مناطق کمتر برخوردار گچساران با اشاره به اجرای ۸ پروژه فاضلاب در مناطق مختلف این شهرستان از جمله محله سادات تا رزمندگان، گفت: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال در حال اجرا هستند و پیشرفت فیزیکی مجموع آن‌ها به بیش از ۸۵ درصد رسیده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین زیرساخت‌های آب و فاضلاب پروژه‌های نهضت ملی مسکن افزود: عملیات اجرایی طرح‌های آبرسانی به این پروژه‌ها آغاز شده و طرح‌های فاضلاب مجتمع‌های مسکونی نیز به مرحله مناقصه رسیده‌اند. همچنین در برخی مجتمع‌ها عملیات اجرایی زیرساخت‌های فاضلاب آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تأمین به‌موقع و پایدار آب واحدهای نهضت ملی مسکن را از اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب استان دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف مستلزم فراهم‌سازی مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها شامل منابع تأمین آب، ایستگاه‌های پمپاژ، خطوط انتقال، مخازن ذخیره، سامانه‌های گندزدایی و سایر تأسیسات مورد نیاز است.

وی بیان کرد: در همین راستا، احداث مخازنی با ظرفیت حداکثر ۱۰ هزار مترمکعب برای تأمین نیاز آبی برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن پیش‌بینی شده است تا زیرساخت‌های لازم متناسب با توسعه این مجتمع‌ها فراهم شود.

رضایی تأکید کرد: تأمین زیرساخت‌های آب و فاضلاب همزمان با اجرای پروژه‌های مسکن، نقش مهمی در تسریع بهره‌برداری از واحدها و ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان دارد.

ایوب مقیمی فرماندار گچساران هم با اشاره به اجرای قریب به ۲ هزار و ۶۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در گچساران گفت: با توجه به روند ساخت‌وساز این واحدها، تأمین به‌موقع زیرساخت‌های ضروری از جمله آب، برق و گاز باید متناسب با پیشرفت پروژه‌ها انجام شود تا متقاضیان در زمان بهره‌برداری با مشکل مواجه نشوند.