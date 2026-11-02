مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت سامانه ناپایدار جوی در استان خبر داد و گفت: از امروز دوشنبه تا صبح چهارشنبه، آسمان گلستان در برخی ساعات با افزایش ابر و بارش باران همراه خواهد بود.

وی اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، از امروز دوشنبه گلستان تحت تأثیر سامانه ناپایدار جوی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه و همچنین صبح چهارشنبه، آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان با بیان اینکه بارش‌ها در مجموع از مقادیر قابل‌توجهی برخوردار نخواهد بود، گفت: با این حال، روز سه‌شنبه در برخی مناطق استان احتمال وقوع بارش‌های شدیدتر به‌صورت نقطه‌ای وجود دارد.

وی همچنین از کاهش دمای هوا همزمان با فعالیت این سامانه خبر داد و گفت: روند کاهش دما از دوشنبه آغاز می‌شود و این کاهش در روز سه‌شنبه محسوس‌تر خواهد بود.