به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی صبح دوشنبه در نشست کمیسیون ماده ۵ که با حضور ظفر محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، یعقوب هوشیار شهردار تبریز، مدیرکل دفتر فنی استانداری، شهردار منطقه ۶ و جمعی از مسئولان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، آخرین وضعیت طرح نوسازی و احیای بافت مرکزی تبریز را بررسی کرد.

پیگیری نوسازی این محدوده طی ماه‌های گذشته در نشست‌های مختلف با مسئولان استانی و شهری دنبال شده و صدیقی در دیدار با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز ضرورت رفع موانع موجود در مسیر احیای بافت مرکزی تبریز را مطرح کرده بود.

در پی این پیگیری‌ها، وزیر میراث فرهنگی دستور اعزام تیم تخصصی به تبریز را صادر کرد. این تیم پس از سفر به شهر و انجام بررسی‌های میدانی، نتایج ارزیابی‌های خود را در نشست اخیر کمیسیون ماده ۵ مطرح کرد تا مسیر نهایی اجرای طرح مشخص شود.

بر اساس تصمیم اتخاذشده در این نشست، مقرر شد طرح تفصیلی جدید با رویکرد تسهیل نوسازی و احیای بافت مرکزی تبریز تدوین و برای بررسی و تصویب به مراجع قانونی ارائه شود.

تفکیک بناهای تاریخی از ساختمان‌های فرسوده

یکی از محورهای اصلی طرح جدید، تفکیک دقیق بناها و محدوده‌های واجد ارزش تاریخی از ساختمان‌های صرفاً فرسوده و فاقد ارزش تاریخی است.

این رویکرد با هدف حفاظت از میراث معماری و هویت تاریخی تبریز و در عین حال فراهم کردن امکان بازسازی و نوسازی ساختمان‌های فرسوده، بدون اعمال محدودیت‌های غیرضروری، در نظر گرفته شده است.

همچنین بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، ظرفیت ساخت‌وساز در بخش‌های مشمول نوسازی از همکف به‌اضافه یک طبقه به همکف به‌اضافه سه طبقه افزایش خواهد یافت. این تغییر با هدف ایجاد توجیه اقتصادی برای مالکان و فراهم کردن انگیزه لازم برای مشارکت در نوسازی این محدوده‌ها پیش‌بینی شده است.

سنجران در اولویت نوسازی بافت مرکزی

صدیقی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در آینده سیمای شهری تبریز، ابراز امیدواری کرد مراحل تدوین، بررسی و تصویب طرح تفصیلی جدید در آینده نزدیک به نتیجه برسد.

به گفته وی، اجرای این طرح می‌تواند زمینه نوسازی اساسی بافت مرکزی تبریز، به‌ویژه محله تاریخی سنجران و دیگر محلات فرسوده شهر را فراهم کند و به یکی از مسائل چندین‌ساله مدیریت شهری و مطالبات ساکنان این محدوده‌ها پاسخ دهد.