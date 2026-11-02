به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از صبح دوشنبه، سامانه‌ای بارشی وارد استان سمنان شده و به‌تدریج نقاط مختلف استان، به‌ویژه نیمه شمالی و ارتفاعات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

افزایش ابر، بارش‌های پراکنده باران

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، فعالیت این سامانه از بامداد امروز در مناطق مرتفع و شمالی استان آغاز شده و احتمال گسترش بارش‌ها به سایر نقاط، به‌ویژه شهرستان‌های شرقی نیز وجود دارد، لذا با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، اداره کل هواشناسی استان سمنان هشدار سطح زرد صادر کرده است.

کارشناسان هواشناسی برای امروز و فردا، افزایش ابر، بارش‌های پراکنده باران و وقوع رعدوبرق در ارتفاعات و مناطق شمالی استان را پیش‌بینی کرده‌اند. همچنین بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، از روز چهارشنبه تا جمعه وزش باد شدید و گردوخاک، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، دور از انتظار نخواهد بود.

اداره کل هواشناسی استان سمنان همچنین از کاهش نسبی سه تا پنج درجه‌ای دمای هوا از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه خبر داده و اعلام کرده است که با توجه به رگباری بودن بارش‌ها، احتمال وقوع سیلاب و رواناب در برخی مناطق وجود دارد.

احتمال سیلاب‌های لحظه‌ای در مناطق شمالی استان

سیدایرج مصطفوی، مدیرکل هواشناسی استان سمنان، در گفتگو با خبرنگار مهر، از ورود موج بارشی و برودتی به استان از امروز تا روز جمعه خبر داد و اظهار کرد: با فعالیت این سامانه، شرایط جوی در نقاط مختلف استان به‌ویژه مناطق شمالی و ارتفاعات تغییر خواهد کرد.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی افزود: به‌ویژه طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، در ارتفاعات و مناطق مرتفع استان شاهد بارش باران و تگرگ، لغزندگی جاده‌ها، مه‌آلودگی و کاهش دید افقی خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه احتمال شکل‌گیری رواناب و آب‌گرفتگی معابر درون‌شهری و برون‌شهری، به‌ویژه در نیمه شمالی استان وجود دارد، گفت: مردم نسبت به احتمال وقوع سیلاب‌های لحظه‌ای هوشیار باشند و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

مصطفوی همچنین از شهروندان خواست حتی‌الامکان هم‌زمان با فعالیت این سامانه بارشی، از تردد غیرضروری در جاده‌های مرتفع و کوهستانی و حضور در ییلاقات استان خودداری کنند.