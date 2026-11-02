به گزارش خبرنگار مهر، دویست و چهل و هفتمین اجتماع شبانه مردم کرمانشاه در قالب هفته سی‌وششم تجمعات «نحن منتقمون»، شامگاه دوشنبه یازدهم آبان‌ماه برگزار می‌شود.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان مسیر چهارراه ارشاد تا چهارراه گلستان را طی می‌کنند.

این برنامه با هدف حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود.

همچنین خونخواهی رهبر شهید از دیگر محورهای برگزاری این اجتماع مردمی عنوان شده است.

دویست و چهل و هفتمین اجتماع «نحن منتقمون» در ادامه تجمعات شبانه مردم کرمانشاه و در چارچوب برنامه‌های هفته سی‌وششم این اجتماعات برگزار خواهد شد.