ایوب درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی طرح محله‌محوری در استان اصفهان اظهار کرد: بزرگ‌ترین آسیب این حوزه موازی‌کاری و جزیره‌ای عمل کردن است، رویکردی که نه‌تنها بستر هدررفت منابع انسانی و مالی را فراهم می‌کند بلکه جامعه هدف را نیز در کلافی سردرگم از بخشنامه‌های ناهمگون گرفتار می‌سازد.

وی با تأکید بر اینکه تعریف بسترهای موازی سم مهلک کارآمدی است، ابراز کرد: تمرکززدایی از فرآیندهای سنتی و هدایت ایده‌ها و خلاقیت‌های نوین به سمت ستاد شهرستان، گامی ضروری برای غربالگری و سنجش واقعی اثربخشی طرح‌ها پیش از ورود به فاز اجرایی است.

به گفته معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان، مدیران و رؤسای کمیته‌های استانی و شهرستانی دیگر مجاز نیستند پشت میزهای ادارات بنشینند و صرفاً منتظر ابلاغ بخشنامه‌ها بمانند؛ بلکه اثربخشی مدیران در میدان عمل و از طریق پیوند ارگانیک با بدنه محلات معنا می‌یابد.

شناسایی رابطان محلی و هم‌راستایی تخصصی مبدا تحول طذح محله محوری است

درویـشی در ادامه گفت: یکی از نقاط عطف راهبردهای ما در این نشست، ضرورت ایجاد زبان مشترک با جامعه محلی از طریق شناخت دقیق رابطان و تدوین فهرست مسئولان محلات است. وقتی ساختار مدیریت محله بر پایه مشارکت واقعی و شناخت شناسنامه‌های اجتماعی بنا شود، دستگاه‌های تخصصی نظیر بهداشت و درمان نیز از حالت انفعال خارج شده و دوره‌های آموزشی و مهارتی خود را بر اساس نیازسنجی‌های بومی و هم‌راستا با ساختار هسته‌های مشارکتی پیش خواهند برد؛ این پیوند بین‌بخشی، ضامن پایداری مداخلات اجتماعی و عبور از نگاه‌های دستوری و بالا به پایین خواهد بود.

وی به عنوان کلیدی‌ترین محور اظهارات خود، با اشاره به خط بطلان کشیدن بر روی سنت دیرپای گزارش‌نویسی‌های کلی و توصیفی، تصریح کرد: سال‌هاست که نظام اداری کشور از بیماری آمارسازی‌های صوری و گزارش‌های توصیفیِ بدون پشتوانه رنج می‌برد. در همین راستا ما به دنبال تحول در نظام ارزیابی و پایش عملکرد با تکیه بر چک‌لیست‌های معتبر، دقیق و قابل‌اندازه‌گیری هستیم؛ ابزاری که می‌تواند عیار واقعی عملکرد مدیران و دستگاه‌ها را عیان سازد.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان اضافه کرد: فراهم‌شدن بستر مقایسه عینی محلات و شهرستان‌ها، نه یک ابزار تنبیهی، بلکه قطب‌نمایی است که خروجی ملموس، پایدار و اثرگذارِ شبکه‌سازی‌های مردمی را به منصه ظهور می‌رساند تا در نهایت، سرمایه اجتماعی استان از گرداب شعارزدگی رها شده و به ساحل اثربخشی برسد.