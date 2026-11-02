به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه‌های مرجع بازارهای مالی، آخرین اطلاعات مربوط به معاملات اونس طلا و نقره حکایت از آن دارد که هر اونس طلا با ثبت نرخ ۳۹۰۰.۴۷ دلار و افزایش ۱۱.۴۰ دلاری معادل ۰.۲۹ درصد رشد را تجربه کرده است و همچنین در بازار فلزات گرانبها، نقره نیز با قیمت ۴۹.۹۸ دلار برای هر اونس و با افزایش ۰.۷۵ دلاری معادل ۱.۵۲ درصد رشد در بازارهای جهانی دادوستد شده است.