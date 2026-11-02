به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آتلانتیک به نقل از مشاوران رئیس جمهور آمریکا گزارش داد که وی در حال پرسش از دوستان خود درباره عملکرد پیت هگست وزیر جنگ آمریکا و رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور است.

بر اساس این گزارش، ترامپ معمولا نظر گروهی از دوستانش را قبل از تصمیم گیری در خصوص انتصاب یا برکناری مسئولان آمریکایی می پرسد.

حلقه نزدیک به ترامپ نیز اعلام کرد که هگست در خصوص واقعیت میدانی جنگ با ایران صریح نبوده و چیزی هایی به ترامپ می گفته که او دوست داشت بشنود.

مسئولان آمریکایی در گفتگو با آتلانتیک تاکید کردند که ترامپ از این که پیام هایشان به درستی به گوش مردم نمی رسد و تأثیر لازم را ندارد خشمگین است و جنگ با ایران را بخشی از عوامل بن بست سیاسی خود می داند. وی به دنبال یک قربانی است و این قربانی را از میان مسئولانی انتخاب می کند که مدعی شده بودند جنگ با ایران سریع و اثر بخش خواهد بود.

نزدیکان ترامپ نیز گفتند که این امید وجود دارد صرف تهدید علیه ایران باعث شود این کشور به میز مذاکرات بازگردد!