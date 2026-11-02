مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه آتش سوزی سکوی پسماند اصفهان ساعت ۱۷:۳۹ به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اعلام شد که بلافاصله با توجه به حساسیت موضوع، نیروهای عملیاتی از ۳ ایستگاه به همراه افسر کشیک وقت به محل حادثه اعزام شدند.

وی با تشریح جزئیات این عملیات افزود: وزش شدید باد و وجود گردوغبار بسیار زیاد در محدوده حادثه، شرایط عملیاتی را به شدت دشوار کرده و کار آتش‌نشانان را با چالش جدی مواجه ساخته بود؛ با این وجود، نیروهای عملیاتی با تلاش مستمر و حضور به‌موقع در صحنه، موفق شدند حریق را به طور کامل تحت کنترل درآورند و از گسترش بیشتر آن جلوگیری کنند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر آتش‌سوزی تحت کنترل قرار دارد و خطری محیط را تهدید نمی‌کند؛ هم‌اکنون نیز عملیات تکمیلی برای خاموش‌سازی کامل کانون‌های باقی‌مانده و پاکسازی نهایی محل توسط نیروهای عملیاتی در جریان است.