به گزارش خبرگزاری مهر، ندا خوز، در گفتگو با مجله پزشکی رادیو سلامت درباره چالش‌های مربوط به استفاده از داروهای تزریقی کاهش وزن، گفت: با افزایش روزافزون استفاده از این نوع داروها، متأسفانه شاهد افزایش مصرف خودسرانه آن‌ها نیز هستیم که می‌تواند پیامدهای سلامتی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

این داروساز تأکید کرد: این آمپول‌ها برای تمامی افراد مناسب نیستند و تعیین اینکه آیا یک فرد کاندید دریافت این درمان است یا خیر، صرفاً باید از طریق ارزیابی‌های پزشکی انجام شود.

به گفته‌ وی، این درمان‌ها معمولاً برای افرادی تجویز می‌شود که شاخص توده بدنی آنها ۳۰ یا بالاتر باشد و یا اضافه‌وزن آن‌ها با بیماری‌های زمینه‌ای نظیر دیابت و فشارخون بالا همراه باشد.

خوز افزود: افرادی که تنها به دنبال کاهش وزن اندک هستند، نباید بدون نظر پزشک به سراغ این داروها بروند.

کارشناس سازمان غذا و دارو به عوارض احتمالی این داروها اشاره کرد و گفت: مصرف این محصولات ممکن است منجر به بروز مشکلاتی نظیر تهوع، استفراغ، اسهال، یبوست و در موارد شدیدتر، التهاب لوزالمعده یا مشکلات کیسه صفرا شود. به همین دلیل، انتخاب نوع دارو، میزان مصرف و روند درمان حتماً باید تحت نظارت دقیق پزشک صورت گیرد.

خوز همچنین نسبت به نحوه تأمین این محصولات هشدار داد و گفت: خرید آمپول‌های لاغری از فضای مجازی، باشگاه‌ها، آرایشگاه‌ها و سایر مراکز غیرمجاز، بسیار خطرناک است.

وی تأکید کرد: داروهایی که از مسیرهای غیررسمی تهیه می‌شوند، ممکن است تقلبی باشند یا به دلیل رعایت نکردن شرایط استاندارد نگهداری، ایمنی خود را از دست داده باشند.

این داروساز در پایان یادآور شد: برای حفظ سلامت، این داروها باید تنها پس از تجویز پزشک و صرفاً از مسیر رسمی و معتبر یعنی داروخانه تهیه شوند، چرا که خرید از منابع نامطمئن سلامت فرد را به شدت به خطر می‌اندازد.