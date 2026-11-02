به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام رضا نوری صبح دوشنبه در آیین افتتاحیه نمایشگاه یاس‌ کبود که در سالن کنگره سه هزار شهید خراسان شمالی برگزار شد با اشاره به ابعاد مختلف شخصیتی حضرت فاطمه زهرا(س)، ایشان را الگویی بی‌نظیر در همسرداری، تربیت فرزند، عبادت پروردگار و دفاع از ولایت دانست و بر ضرورت تبیین سیره عملی آن حضرت برای جامعه تأکید کرد.

حجت‌الاسلام نوری با بیان اینکه انتقال مفاهیم دینی از طریق روایت و نمایش می‌تواند تأثیرگذاری بیشتری نسبت به سخنرانی صرف داشته باشد، اظهار کرد: معرفی ابعاد مختلف زندگی حضرت زهرا(س) و تبیین سیره ایشان، نقش مهمی در آشنایی نسل جوان با ارزش‌های اسلامی دارد.

وی با اشاره به جایگاه حضرت زهرا(س) در زندگی امیرالمؤمنین علی(ع) افزود: آن حضرت در زندگی مشترک خود، الگویی برجسته از همراهی، محبت و احترام بودند و در شرایط دشوار زندگی نیز با صبر و استقامت در کنار امام علی(ع) حضور داشتند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی همچنین با اشاره به جایگاه عبادی حضرت فاطمه زهرا(س)، ایشان را الگویی ممتاز در بندگی خداوند و عبادت دانست و بر ضرورت شناخت ابعاد معنوی زندگی آن حضرت تأکید کرد.

حجت‌الاسلام نوری در ادامه، دفاع از ولایت را از برجسته‌ترین ویژگی‌های شخصیتی حضرت زهرا(س) برشمرد و خاطرنشان کرد: آن حضرت در دفاع از ولایت و حمایت از امیرالمؤمنین علی(ع)، نقشی بی‌بدیل داشتند و سیره ایشان باید به‌عنوان الگویی ماندگار برای نسل‌های امروز و آینده تبیین شود.