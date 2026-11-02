به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عزیزی، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت نظارت بر جابه‌جایی ارز و فلزات گرانبها در مرزهای استان، گفت: هرگونه ورود و خروج غیرقانونی ارز، شمش طلا و زیورآلات، تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان مطابق قوانین برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان با اشاره به ضوابط قانونی جابه‌جایی ارز و طلا در مبادی ورودی و خروجی کشور افزود: همراه داشتن وجه نقد ارزی برای هر مسافر تا سقف پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است و خروج مبالغ بیشتر، بدون مجوز رسمی بانک مرکزی، تخلف محسوب می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان ادامه داد: خروج مصنوعات و زیورآلات طلا همراه مسافر نیز حداکثر تا سقف ۱۵۰ گرم مجاز است و خروج مقادیر بیشتر ممنوع خواهد بود.

عزیزی با اشاره به ممنوعیت خروج شمش و سکه طلا از کشور تصریح کرد: خروج طلا به شکل شمش استاندارد و سکه ممنوع است و تخلفات مربوط به این حوزه مشمول برخوردهای قانونی و ضبط کالا خواهد شد.

وی همچنین ورود فلزات گرانبها و شمش طلا بدون طی تشریفات قانونی گمرکی و دریافت مجوزهای لازم را قاچاق دانست و گفت: پرونده این تخلفات در شعب ویژه تعزیرات حکومتی با قاطعیت رسیدگی می‌شود و متخلفان با ضبط کالا و جریمه‌های نقدی مواجه خواهند شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان در پایان از مسافران و شهروندان خواست پیش از جابه‌جایی ارز و طلا از مرزها، ضوابط بانک مرکزی و گمرک را رعایت کنند تا با مشکلات و محکومیت‌های قانونی مواجه نشوند.